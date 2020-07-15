15 Июль 2020 2020-07-15T07:49:16+03:00

Молодым везде у нас дорога Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 15_04_2020 00:00 00:00

Ежегодно 15 июля отмечается один из международных дней ООН – «Всемирный день навыков молодежи» (World Youth Skills Day), учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2014 года, с целью повышения уровня информированности о важности инвестирования в развитие навыков молодежи, улучшения социально-экономических условий для молодых людей для решения проблем безработицы и неполной занятости.

По этому поводу у нас в студии побывали председатель Молодежной палаты Хабаровска Сергей Грицик и самый молодой депутат Городской думы Павел Шестопалов.

Сергей Грицик, председатель Молодежной палаты ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Павел Шестопалов, депутат Городской думыФото: Сергей ПЯТКОВ

А так же о молодежных навыках в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» много интересного рассказал Евгений Гузман, первый проректор Хабаровского краевого института развития образования, на базе которого осуществляется продвижение знаменитого проекта «WorldSkills Russia».

Евгений Гузман, первый проректор Хабаровского краевого института развития образованияФото: Сергей ПЯТКОВ