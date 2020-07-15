2020-07-15T07:49:16+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Молодым везде у нас дорога

Молодым везде у нас дорогаМолодым везде у нас дорогаФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 15 июля на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск 15_04_2020

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Ежегодно 15 июля отмечается один из международных дней ООН – «Всемирный день навыков молодежи» (World Youth Skills Day), учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2014 года, с целью повышения уровня информированности о важности инвестирования в развитие навыков молодежи, улучшения социально-экономических условий для молодых людей для решения проблем безработицы и неполной занятости.

По этому поводу у нас в студии побывали председатель Молодежной палаты Хабаровска Сергей Грицик и самый молодой депутат Городской думы Павел Шестопалов.

Сергей Грицик, председатель Молодежной палаты Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сергей Грицик, председатель Молодежной палаты ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Павел Шестопалов, депутат Городской думы Фото: Сергей ПЯТКОВ

Павел Шестопалов, депутат Городской думыФото: Сергей ПЯТКОВ

А так же о молодежных навыках в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» много интересного рассказал Евгений Гузман, первый проректор Хабаровского краевого института развития образования, на базе которого осуществляется продвижение знаменитого проекта «WorldSkills Russia».

Евгений Гузман, первый проректор Хабаровского краевого института развития образования Фото: Сергей ПЯТКОВ

Евгений Гузман, первый проректор Хабаровского краевого института развития образованияФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 15_07_2020.

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