2020-07-16T06:00:17+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Федеральный застройщик «Талан» на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»

Александра Сафонова, руководитель отдела маркетинга федерального застройщика «Талан» в ХабаровскеАлександра Сафонова, руководитель отдела маркетинга федерального застройщика «Талан» в ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 16 июля на частоте 88.3 FM

Александра Сафонова 16_07_2020

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С самого утра в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывала Александра Сафонова, руководитель отдела маркетинга федерального застройщика «Талан» в Хабаровске. Александра рассказала как заработать на недвижимости без займов и ипотеки, можно ли найти деньги на ремонт, если до переселения остался год и еще много важного и интересного из сферы недвижимости и инвестиций.

Это Хабаровск 16_07_2020.

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