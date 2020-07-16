Федеральный застройщик «Талан» на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»
Прямой эфир 16 июля на частоте 88.3 FM
Александра Сафонова 16_07_2020
С самого утра в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывала Александра Сафонова, руководитель отдела маркетинга федерального застройщика «Талан» в Хабаровске. Александра рассказала как заработать на недвижимости без займов и ипотеки, можно ли найти деньги на ремонт, если до переселения остался год и еще много важного и интересного из сферы недвижимости и инвестиций.
Это Хабаровск 16_07_2020.