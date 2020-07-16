«Хехцир». Что дальше?

16 Июль 2020 2020-07-16T06:39:55+03:00

Сергей Гришин 16_07_2020 00:00 00:00

Уже который год Акционерное общество «Центр инновационных технологий города Хабаровска» занимается развитием городской среды, сохранением городского имущества и реализацией городских инвестиционных и социальных программ, а так же восстановлением объектов недвижимого имущества. В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» Директор компании «Центр инновационных технологий города Хабаровска» Сергей Гришин рассказал какая судьба ожидает горно-лыжный комплекс «Хехцир» и для чего этот объект жизненно необходим нашему городу и краю в целом.