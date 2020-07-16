2020-07-16T06:39:55+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

«Хехцир». Что дальше?

Сергей Гришин, Директор компании «Центр инновационных технологий города Хабаровска»Сергей Гришин, Директор компании «Центр инновационных технологий города Хабаровска»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 16 июля на частоте 88.3 FM

Сергей Гришин 16_07_2020

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Уже который год Акционерное общество «Центр инновационных технологий города Хабаровска» занимается развитием городской среды, сохранением городского имущества и реализацией городских инвестиционных и социальных программ, а так же восстановлением объектов недвижимого имущества. В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» Директор компании «Центр инновационных технологий города Хабаровска» Сергей Гришин рассказал какая судьба ожидает горно-лыжный комплекс «Хехцир» и для чего этот объект жизненно необходим нашему городу и краю в целом.

Это Хабаровск 16_07_2020.

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