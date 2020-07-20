2020-07-20T08:23:09+03:00
Это - Хабаровск!
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Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Это Хабаровск 20 июля 2020

Это Хабаровск 20 июля 2020Это Хабаровск 20 июля 2020Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 20 июля на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск 20_07_2020

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Впервые за 2 года бюджет края пополнило 10 418 000 рублей. И это несмотря на пандемию! Откуда такие деньги появились в краевой казне мы разбирались с начальником Главного управления экологического надзора главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Владиславом Мозгалевым.

Владислав Мозгалев, начальник Главного управления экологического надзора главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Владислав Мозгалев, начальник Главного управления экологического надзора главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Ситуация с коронавирусом в Хабаровске остается напряженной. Как уберечь себя от опасной инфекции и как Хабаровск планирует оправляться после пандемии в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала Юлия Журавлева, заместитель начальника управления здравоохранения администрации Хабаровска.

Юлия Журавлева, заместитель начальника управления здравоохранения администрации Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Юлия Журавлева, заместитель начальника управления здравоохранения администрации ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

В третьем часе нашего шоу студию посетил руководитель по делам моложежи Хабаровской Епархии Алексий Шарпа. Говорили о религии и не только.

Алексий Шарпа, руководитель по делам моложежи Хабаровской Епархии Фото: Сергей ПЯТКОВ

Алексий Шарпа, руководитель по делам моложежи Хабаровской ЕпархииФото: Сергей ПЯТКОВ

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