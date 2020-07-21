Это Хабаровск 21 июля 2020

21 Июль 2020 2020-07-21T12:44:01+03:00

Это Хабаровск 21_07_2020 00:00 00:00

Сегодня в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» было по-настоящему интересно. Психолог и астролог Алевтина Скворцова рассказала о не простых отношениям между людьми и звездами.

Алевтина Скворцова, психолог, астрологФото: Сергей ПЯТКОВ

А тем временем в Хабаровске проходит уникальный кастинг-проект. Нужна ли краевой столице свои «ВИА ГРА» или «БЛЕСТЯЩИЕ? В гостях нашей студии побывали люди, которые считают, что нужна: Анна Барахтина - кастинг директор, Алексей Воейков - руководитель школы музыки «МИКС» и Руслан продюсер проекта.