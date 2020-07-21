Это Хабаровск 21 июля 2020
Прямой эфир 21 июля на частоте 88.3 FM
Это Хабаровск 21_07_2020
Сегодня в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» было по-настоящему интересно. Психолог и астролог Алевтина Скворцова рассказала о не простых отношениям между людьми и звездами.
Алевтина Скворцова, психолог, астрологФото: Сергей ПЯТКОВ
А тем временем в Хабаровске проходит уникальный кастинг-проект. Нужна ли краевой столице свои «ВИА ГРА» или «БЛЕСТЯЩИЕ? В гостях нашей студии побывали люди, которые считают, что нужна: Анна Барахтина - кастинг директор, Алексей Воейков - руководитель школы музыки «МИКС» и Руслан продюсер проекта.
Анна Барахтина - кастинг директор, Алексей Воейков - руководитель школы музыки «МИКС» и Руслан продюсер проектФото: Сергей ПЯТКОВ