2020-07-21T12:44:01+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Это Хабаровск 21 июля 2020

Это Хабаровск 21 июля 2020Это Хабаровск 21 июля 2020Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 21 июля на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск 21_07_2020

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Сегодня в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» было по-настоящему интересно. Психолог и астролог Алевтина Скворцова рассказала о не простых отношениям между людьми и звездами.

Алевтина Скворцова, психолог, астролог Фото: Сергей ПЯТКОВ

Алевтина Скворцова, психолог, астрологФото: Сергей ПЯТКОВ

А тем временем в Хабаровске проходит уникальный кастинг-проект. Нужна ли краевой столице свои «ВИА ГРА» или «БЛЕСТЯЩИЕ? В гостях нашей студии побывали люди, которые считают, что нужна: Анна Барахтина - кастинг директор, Алексей Воейков - руководитель школы музыки «МИКС» и Руслан продюсер проекта.

Анна Барахтина - кастинг директор, Алексей Воейков - руководитель школы музыки «МИКС» и Руслан продюсер проект Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анна Барахтина - кастинг директор, Алексей Воейков - руководитель школы музыки «МИКС» и Руслан продюсер проектФото: Сергей ПЯТКОВ

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