2020-07-23T09:39:00+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Молодым везде у нас дорога

Молодым везде у нас дорогаМолодым везде у нас дорогаФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 23 июля на частоте 88.3 FM

Вениамин Стельмах 23_07_2020

00:00
00:00

Молодежная общественная палата является совещательным и консультативным органом, созданным для обеспечения взаимодействия молодых граждан Российской Федерации, проживающих на территории Хабаровского края, с органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов молодых людей путем внесения в Законодательную Думу предложений по вопросам правового регулирования и реализации прав и законных интересов молодежи. В студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывал председатель молодежной общественной палаты Хабаровского края Вениамин Стельмах и рассказал о том какая работа ведется сейчас.

Вениамин Стельмах, председатель молодежной общественной палаты Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Вениамин Стельмах, председатель молодежной общественной палаты Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 23_07_2020.

Скачать передачу [mp3, 26.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Продавщица в Хабаровском крае получила срок за оплату своих покупок чужой картой
В Хабаровске автобусы №70 изменят маршрут
Врио губернатора Хабаровского края предложил снизить тарифы ЖКХ
Комсомольску-на-Амуре хотят присвоить звание «Город трудовой доблести»
В поселках Хабаровского края построят детский сад и культурный центр
В Еврейской автономии призывают не покупать молоко от «помойных» коров
Клещи в Хабаровском крае покусали больше двух тысяч детей
Улицы Биробиджана заполонила незаконная реклама
Хабаровские сады и школы продолжают проверять перед началом учебного года
За 100 баллов на ЕГЭ выпускники в Хабаровском крае получат премии
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 23 июля 2020 года: лечатся 139 человек
Выплаты на первенцев в Хабаровском крае получили около восьми тысяч семей
Коммерсанта в Хабаровске наказали за взятки, мошенничество и подкуп
В Хабаровском крае летом утонули уже 10 детей
Сенатор Совета Федерации собирается в Хабаровск
В Комсомольске-на-Амуре перекрыли движение на улице Пионерской
Хабаровчанка заявила на собственного сына после пропажи шубы
Обстановка в Хабаровске 23 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы
В Хабаровске человек скончался в аварии до приезда скорой помощи
В Хабаровском крае клиенты Почты России стали обладателями крупных выигрышей в лотерею
В Хабаровске в реке утонула девочка
В некоторых автобусах в Комсомольске повысят стоимость проезда
Обстановка в Хабаровском крае на 23 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В Хабаровске построят инфекционный корпус детской больницы
Первый хабаровский выпускник набрал 200 баллов на ЕГЭ