Молодым везде у нас дорога
Прямой эфир 23 июля на частоте 88.3 FM
Вениамин Стельмах 23_07_2020
Молодежная общественная палата является совещательным и консультативным органом, созданным для обеспечения взаимодействия молодых граждан Российской Федерации, проживающих на территории Хабаровского края, с органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов молодых людей путем внесения в Законодательную Думу предложений по вопросам правового регулирования и реализации прав и законных интересов молодежи. В студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывал председатель молодежной общественной палаты Хабаровского края Вениамин Стельмах и рассказал о том какая работа ведется сейчас.
Вениамин Стельмах, председатель молодежной общественной палаты Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск 23_07_2020.