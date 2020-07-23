Молодым везде у нас дорога

23 Июль 2020 2020-07-23T09:39:00+03:00

Вениамин Стельмах 23_07_2020 00:00 00:00

Молодежная общественная палата является совещательным и консультативным органом, созданным для обеспечения взаимодействия молодых граждан Российской Федерации, проживающих на территории Хабаровского края, с органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов молодых людей путем внесения в Законодательную Думу предложений по вопросам правового регулирования и реализации прав и законных интересов молодежи. В студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывал председатель молодежной общественной палаты Хабаровского края Вениамин Стельмах и рассказал о том какая работа ведется сейчас.

Вениамин Стельмах, председатель молодежной общественной палаты Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ