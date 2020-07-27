Своё дело: от идеи - до результата
Прямой эфир 27 июля на частоте 88.3 FM
Антонина Потапова 27_07_2020
Центр оказания услуг «Мой Бизнес» - это место, где предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу «одного окна» бесплатно получить информационно-консультационные и образовательные услуги, а также финансовую поддержку на льготных условиях:
- Консультации юриста
- Бухгалтера
- Маркетолога
- Специалиста по трудовому законодательству
- Smm-специалиста и других
- Поручительство по кредитам
- Микрозаймы
- Льготный лизинг оборудования
- Услуги МФЦ для бизнеса
- Бесплатные обучающие мероприятия
- Содействие в популяризации предпринимательской деятельности
Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» мы разбирали наиболее востребованные услуги центра с Антониной Потаповой, директором ЦОУ «Мой Бизнес».
Это Хабаровск 27_07_2020.