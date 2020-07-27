2020-07-27T06:53:43+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Своё дело: от идеи - до результата

Антонина Потапова, директор центра оказания услуг «Мой Бизнес»Антонина Потапова, директор центра оказания услуг «Мой Бизнес»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 27 июля на частоте 88.3 FM

Антонина Потапова 27_07_2020

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Центр оказания услуг «Мой Бизнес» - это место, где предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу «одного окна» бесплатно получить информационно-консультационные и образовательные услуги, а также финансовую поддержку на льготных условиях:

- Консультации юриста

- Бухгалтера

- Маркетолога

- Специалиста по трудовому законодательству

- Smm-специалиста и других

- Поручительство по кредитам

- Микрозаймы

- Льготный лизинг оборудования

- Услуги МФЦ для бизнеса

- Бесплатные обучающие мероприятия

- Содействие в популяризации предпринимательской деятельности

Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» мы разбирали наиболее востребованные услуги центра с Антониной Потаповой, директором ЦОУ «Мой Бизнес».

Это Хабаровск 27_07_2020.

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