Торговцев фейерверками проверяют в Хабаровске перед Новым годом Фото: Анна САДОВНИКОВА

Торговцев фейерверками проверяют в Хабаровске перед Новым годом. Цель рейдов - предотвратить возгорания в магазинах, где торгуют петардами и праздничными салютами, и происшествия при использовании пиротехнических изделий. Сотрудники пожарного надзора Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю проводят с предпринимателями профилактические инструктажи и беседы.

На территории региона порядка 40 мест продажи и хранения пиротехнической продукции. Их число может увеличиться ближе к новогодним праздникам. Проверяющие обращают внимание, что необходимо соблюдать меры пожарной безопасности, инструктировать персонал на случай возгораний, помнить правила хранения пожароопасной продукции. Также проверяют наличие огнетушителей, автоматической пожарной сигнализации.

- Пиротехническую продукцию запрещено продавать гражданам младше 16 лет. Покупать фейерверки и салюты надо только в специализированных магазинах, у продукции должна быть инструкция на русском языке и срок годности, само изделие должно быть целям, сухим, без занятостей и повреждений, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что для бытовых целей можно использовать пиротехнику только 1-3 классов пожарной опасности. Запускать в домашних условиях разрешено только изделия, относящиеся к 1 классу и только с соблюдением всех мер безопасности.

Напомним правила безопасности запуска пиротехники. Сначала изучите инструкцию, запускайте фейерверки на открытой местности вдали от домов, на расстоянии не меньше 50 метров от сооружений, построек и автомобилей. Перед запуском устанавливайте конструкцию вертикально на ровной поверхности, поджигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки. Не запускайте фейерверки в алкогольном состоянии и не давайте их детям.