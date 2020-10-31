Салют на Новый год в Хабаровске 2020-2021: покупка, хранение, использование

Сказочно красивые раскаты на небе символизируют начало нового года, время, когда пора загадывать желание. Фото: Олег УКЛАДОВ

Главное событие новогодней ночи, которого с нетерпение ждут и взрослые, и дети – это фейерверк. Сказочно красивые раскаты на небе символизируют начало нового года, время, когда пора загадывать желание. Однако салют на Новый год в Хабаровске – это не только красиво, но иногда и опасно. Вторая характеристика появляется тогда, когда начинается нарушение правил использования петард.

Напомним, в ночь на 1 января 2020 года в Хабаровске загорелся бывший Дом офицеров 1938 года постройки на улице Ульяновской. Двухэтажное здание эксплуатировалось частично, в нескольких помещениях располагался центр по работе с населением, остальные не использовались. Охранник увидел начало пожара в крыле, где находился бывший кинозал и вызвал пожарных.Время спустя причиной возгорания назвали петарду, упавшую на крышу здания. Чтобы начало 2021 года не было омрачено подобными событиями, пожалуйста, прислушайтесь к советам специалистов.

ПОКУПКА

При покупке пиротехники прочитайте инструкцию на этикетке изделия. Учитывайте, что знакомый и обычный на вид фейерверк может иметь свои особенности. Поэтому заранее четко определите место запуска петард, какие пиротехнические изделия собираетесь использовать, как организуете показ запуска.

- Обратите внимание на наличие сертификата соответствия. Инструкция по применению должна быть на русском языке, с указанием адреса или телефона производителя. Покупайте пиротехнику только в местах официальной продажи: в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ХРАНЕНИЕ

Фейерверк лучше хранить в отапливаемом помещении, чтобы он не отсырел из-за перепадов температуры. При этом опасно хранить пиротехнические изделия в очень сухом помещении с температурой воздуха более 30 градусов или во влажном. Петарды не должны находиться вблизи легковоспламеняющихся предметов и веществ, обогревательных приборов. Места их хранения должны быть недоступны для детей. Отсыревшие фейерверки нельзя сушить на отопительных и нагревательных приборах.

Нельзя разбирать пиротехнические изделия, ни до использования, ни после. Также запрещено менять конструкцию изделия до и после его использования.

КАК ЗАПУСКАТЬ САЛЮТ ПРАВИЛЬНО?

Нельзя запускать салют, если вы пьяны, потому что реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем. Заранее разместите и надежно закрепите изделие в соответствии с инструкцией по использованию. При поджоге нельзя держать изделие в руках, наклоняться над ним. Поджигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки. После залпов подходите к изделию спустя минимум 10 минут.

Помните, при сильном и порывистом ветре нельзя запускать фейерверк. Оптимальное расстояние зрителей от точки запуска составляет не менее 30-50 метров

Устанавливайте салюты на твердую ровную поверхность. Устройства с небольшой площадью основания закрепите, подсыпав с боков землей, или установите в плотный снег, чтобы они не опрокинулись. Ракеты и летающие фейерверочные изделия запускайте вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками. Для наземных фейерверочных изделий выбирайте гладкую поверхность, которая не препятствует их движению. Это может быть лед, ровный грунт, асфальт или гладкий бетон.

Будьте готовы оперативно отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации. Напоминаем, в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам: «101» - для набора со всех операторов мобильной связи, «01» - со стационарных телефонов или «112» - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.