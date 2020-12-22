Главного бухгалтера «Торэкс-Хабаровск» отправили из дома в СИЗО

Галине Алейниковой уже предъявили обвинение в совершении преступления Фото: Олег ЗОЛОТО

Экс-главному бухгалтеру компании «Торэкс» Галине Алейниковой изменили меру пресечения. Напомним, женщина попала под уголовное преследование за приготовление к хищению денег предприятия. Речь идет о сумме более 305 миллионов рублей.

Следствие считает, что Галина Алейникова и пятеро соучастников искусственно создали несуществующую кредиторскую задолженность предприятия. Затем группа обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о ее взыскании, предоставила фиктивные документы. Завершить начатое не удалось - действия банды пресекли правоохранители.

Галине Алейниковой уже предъявили обвинение в совершении преступления по статье «Приготовление к мошенничеству, совершенному в особо крупном размере». Задержаны также пятеро соучастников экс-главбуха «Торэкс».

Центральный районный суд Хабаровска 11 декабря отправил Галину Алейникову под домашний арест. Сторона обвинения не согласилась с решением и подала апелляцию. 22 декабря Хабаровский краевой суд изменил меру пресечения.

- Мера пресечения изменена на содержание под стражей сроком на один месяц и 19 суток, - рассказали «КП» в Хабаровском краевом суде.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что 25 процентов ООО «Торэкс» принадлежит Ларисе Стародубовой, экс-супруге Сергея Фургала. Обыски на предприятии прошли в прошлом году. После задержали еще одного совладельца ООО «Торэкс» - бизнес-партнера бывшего главы Хабаровского края - Николая Мистрюкова. Он же является главным свидетелем по уголовному делу Сергея Фургала.