Жена губернатора Хабаровского края Сергея Фургала: что известно о супруге задержанного главы региона

Жена губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Лариса Стародубова закрыта от публики. Пожалуй, единственный раз, когда Сергей Иванович вышел в свет с супругой – торжественная церемония вступления в должность главы края. Именно тогда нашим коллегам удалось сделать редкое фото супружеской четы.

Известно, что у супругов трое детей. Лариса Павловна была одним из учредителей завода «Амурметалл» (ныне – «Амурсталь»), второй учредитель – помощник Сергея Фургала по Госдуме Николай Мистрюков. Оба владели металлургическим предприятием через компанию «Торэкс».

С того момента, как Сергей Фургал заступил на должность губернатора Хабаровского края, периодически появлялись слухи о разводе. Якобы губернатор развелся с женой. Однако во всех официальных документах, в том числе в биографии Сергея Ивановича на сайте правительства Хабаровского края, указано, что он женат. Сам губернатор и его пресс-служба сплетни о разводе не комментировали.

В декларации о доходах за 2018 год Сергей Фургал указал не только свой доход, но и заработок первой леди края.

Напомним, Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края, утром 9 июля был задержан на выходе из своего дома. Следствие считает, что он причастен к заказным убийствам двух местных бизнесменов, совершенных в 2004 и 2005 годах, а также к покушению на убийство третьего предпринимателя.

К этому моменту Сергей Иванович уже находится в Москве. Следствие настаивает на помещении губернатора Хабаровского края под арест. Известно, что ближе к вечеру в Хабаровске в рамках расследования уголовного дела о заказных убийствах и покушении на убийство были задержаны два депутата Законодательной думы края – Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов.

Вопрос, кто же будет исполнять обязанности губернатора на время отсутствия Сергея Ивановича, пока остается без ответа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что Сергей Фургал от должности пока не отстранен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала: что известно к этому часу (читать далее)

- На политической карьере Фургала, наверное, можно поставить крест: политолог о задержании губернатора Хабаровского края (читать далее)

- Биография Сергея Фургала: главное, что известно о задержанном губернаторе Хабаровского края (читать далее)