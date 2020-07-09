2020-07-09T16:46:26+03:00
Общество

Жена губернатора Хабаровского края Сергея Фургала: что известно о супруге задержанного главы региона

Замечено, что Лариса Стародубова – жена губернатора Сергея Фургала – держится в тени своего супруга
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Поделиться:
Редчайший случай, когда Сергей Фургал вышел в свет с супругой. Фото: Евгений Переверзев, портал DVhabРедчайший случай, когда Сергей Фургал вышел в свет с супругой. Фото: Евгений Переверзев, портал DVhab
Изменить размер текста:

Жена губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Лариса Стародубова закрыта от публики. Пожалуй, единственный раз, когда Сергей Иванович вышел в свет с супругой – торжественная церемония вступления в должность главы края. Именно тогда нашим коллегам удалось сделать редкое фото супружеской четы.

Известно, что у супругов трое детей. Лариса Павловна была одним из учредителей завода «Амурметалл» (ныне – «Амурсталь»), второй учредитель – помощник Сергея Фургала по Госдуме Николай Мистрюков. Оба владели металлургическим предприятием через компанию «Торэкс».

С того момента, как Сергей Фургал заступил на должность губернатора Хабаровского края, периодически появлялись слухи о разводе. Якобы губернатор развелся с женой. Однако во всех официальных документах, в том числе в биографии Сергея Ивановича на сайте правительства Хабаровского края, указано, что он женат. Сам губернатор и его пресс-служба сплетни о разводе не комментировали.

В декларации о доходах за 2018 год Сергей Фургал указал не только свой доход, но и заработок первой леди края.

Напомним, Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края, утром 9 июля был задержан на выходе из своего дома. Следствие считает, что он причастен к заказным убийствам двух местных бизнесменов, совершенных в 2004 и 2005 годах, а также к покушению на убийство третьего предпринимателя.

К этому моменту Сергей Иванович уже находится в Москве. Следствие настаивает на помещении губернатора Хабаровского края под арест. Известно, что ближе к вечеру в Хабаровске в рамках расследования уголовного дела о заказных убийствах и покушении на убийство были задержаны два депутата Законодательной думы края – Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов.

Вопрос, кто же будет исполнять обязанности губернатора на время отсутствия Сергея Ивановича, пока остается без ответа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что Сергей Фургал от должности пока не отстранен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала: что известно к этому часу (читать далее)

- На политической карьере Фургала, наверное, можно поставить крест: политолог о задержании губернатора Хабаровского края (читать далее)

- Биография Сергея Фургала: главное, что известно о задержанном губернаторе Хабаровского края (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Больше 20 тысяч обращений поступило властям Хабаровского края от жителей
Нового начальника представили в транспортной полиции в Хабаровске
В Хабаровске возобновили работу фонтаны
Следком опубликовал видео доставления губернатора Хабаровского края в Москву
Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявят обвинение
В Биробиджане уровень воды в реке растет
Почта России стала привлекательной для молодых специалистов
Ситуация с коронавирусом 9 июля 2020 года в Комсомольске-на-Амуре: 60 пациентов получают лечение
Хабаровские садоводы получат помощь от мэрии
Конкурс молодых предпринимателей пройдет в Хабаровском крае
Главу Хабаровского края не будут исключать из партии ЛДПР
«Народ встанет за него горой»: в поддержку главы Хабаровского края собрали больше пяти тысяч подписей
В селе Нанайского района Хабаровского края ввели режим ЧС
Губернатор Хабаровского края не успел назначить заместителя
Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза
Больше миллиона рублей пропали с электронного кошелька биробиджанца
Браконьеров на вездеходе задержали в заповеднике Хабаровского края
Потери леса при пожарах в ЕАО сократились
Губернатора Хабаровского края подозревают в организации заказных убийств
В Хабаровском крае на реках отмечают подъем воды
Семьи в Комсомольске наградили медалями «За любовь и верность»