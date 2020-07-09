Чем владеет Сергей Фургал: машины, дома земельные участки

Финансовые дела семьи губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного сегодня в Хабаровске сотрудниками следственного комитета по подозрению в совершении тяжких преступлений пятнадцатилетней давности, особенно не афишировались.

Достоверно известно, что пятидесятилетний глава региона живет в коттеджном поселке «Лукашово» в Железнодорожном районе Хабаровска, владеет автомобилем Lexus 570. Женат на Ларисе Павловне Стародубовой. Имеет троих детей.

В январе 2020 года в социальных сетях всплывала информация что якобы еще семь лет назад губернатор развелся. Появились даже копии решения суда о разделе имущества. Но ни сам Сергей Фургал, ни его пресс-служба комментировать слухи не стали, кроме того, во всех официальных документах указано что губернатор женат, так что скорее всего и документ и публикации – фейк.

В своей декларации отчитываясь за 2018 год тогда уже губернатор Хабаровского края указал что имеет доход в 5 миллионов 465 миллионов рублей. Его супруга заработала 735,5 тысяч рублей. Так же в собственности у Сергея Фургала значатся три земельных участка общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров.

Из другого недвижимого имущества - два жилых дома площадью 627,2 и 328,1 квадратных метров, также квартиры площадью 29,9 и 76,9 квадратных метров, и хозяйственное строение площадью 20 «квадратов».

Помимо указанного выше автомобиля Lexus LX570, губернатор владел джипом Toyota Land Cruiser и двумя моторными лодками. У супруги в собственности, согласно документу, жилой дом площадью 66,2 квадратных метра, две квартиры площадью 52 и 47,7 квадратных метров, и еще один Toyota Land Cruiser.

По некоторым данным Сергей Фургал является неформальным «королем вторцветмета» в регионе. Как сообщают в некоторых изданиях губернатор владел ключевыми долями в ряде промышленных предприятий, включая завод «Амурметалл». Через Министерство промышленности и торговли он инициировал законопроект, по которому весь лом металла должен был из Дальневосточного округа идти на связанный с ним завод «Амурметалл».

Учредителями того же «Амурметалла» были его жена Лариса Стародубова и его помощник по Госдуме Николай Мистрюков. Оба владели металлургическим предприятием через компанию «Торэкс».

Как сообщается активы «Торэкса» во много раз превышали финансы всех задекларированных Фургалом фирм вместе взятых, а выручка за 2017 год составила 3.1 миллиарда рублей. И «Амурметалл» и «Торэкс» являлись резидентами Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Напомним, что следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 9 июля 2020 года глава региона был задержан у своего дома, когда пытался сесть в машину чтобы отправиться на работу.

Как отмечают в следственном комитете Сергея Фургала подозревают в организации заказных убийств и покушений на убийства в 2004 – 2005 годах. В деле фигурируют минимум три эпизода – убийство в 2004 году хабаровского бизнесмена Евгения Зори, покушение на амурского бизнесмена Александра Смольского и убийство в 2005 году бывшего делового партнера Олега Булатова.

Дело является продолжением уголовного дела против давнего делового партнера Фургала Николая Мистрюкова, совладельца компании "Торэкс", которого задержали в ноябре прошлого года в Хабаровске и экстренно доставили в Москву. Вместе с ним арестовали Марата Кадырова, Александра Карепова и Андрея Палея. По решению Басманного суда Москвы все они находятся под стражей.

Так же напомним что это уже второй глава региона задержанный следователями, первым стал бывший губернатор Хабаровского края, экс-полпред президента по Дальнему Востоку Виктор Ишаев которого обвинили в мошенническом хищении денег компании «Роснефть». Чиновника задержали еще в марте 2019 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/789581" frameborder="0"></iframe> Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах

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