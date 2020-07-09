Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала: что известно к этому часу

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Информация появилась на сайте Следственного комитета в 8:45 утра 9 июля. В это же время глава региона был задержан силовиками по пути на службу.

По сообщению Следственного комитета, Сергея Фургала подозревают в организации заказных убийств и покушений на убийства в 2004-2005 годах. В деле фигурируют минимум три эпизода - убийство в 2004 году хабаровского бизнесмена Евгения Зори, покушение на амурского бизнесмена Александра Смольского и убийство в 2005 году бывшего делового партнера Олега Булатова.

Задержание Сергея Фургала ФОТО: Следственный комитет России

Дело является продолжением уголовного дела против давнего делового партнера Фургала Николая Мистрюкова, совладельца компании «Торэкс», которого задержали в ноябре прошлого года в Хабаровске и экстренно доставили в Москву. Вместе с ним арестовали Марата Кадырова, Александра Карепова и Андрея Палея. По решению Басманного суда Москвы все они находятся под стражей.

Преемника губернатор назначить не успел. Вопрос о том, кто будет возглавлять исполнительную власть в регионе, пока открыт. Предполагают, что замещать губернатора может зампред Юрий Золочевский, но официальной информации ни об отстранении главы региона от должности, ни о его заместителе на момент публикации нет.

Фотографии опубликовал СК РФ ФОТО: Следственный комитет РФ

Сергей Фургал был и остается членом партии ЛДПР. Исключать его не планируют. Как отметил член координационного совета местного отделения партии Захар Синяговский, было принято решение оставить Фургала в ЛДПР.

В настоящее время решается вопрос о транспортировке Сергея Фургала в Москву. Обвинение ему пока не предъявлено. Однако следствие настаивает на избрании в отношении губернатора Хабаровского края меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он на пути в Москву, где с ним будут работать следователи.

Напомним, Сергей Фургал победил на выборах губернатора в 2018 году с почти трехкратным перевесом 69,57% против 27,97%.