2020-07-09T07:58:03+03:00
Общество

На политической карьере Фургала, наверное, можно поставить крест: политолог о задержании губернатора Хабаровского края

Впрочем, специалист предполагает, что выводы пока делать рано, надо дождаться дальнейших шагов Москвы
Василий ЗАДУНАЕВ
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На политической карьере Фургала, наверное, можно поставить крест: политолог об аресте губернатора Хабаровского краяНа политической карьере Фургала, наверное, можно поставить крест: политолог об аресте губернатора Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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По мнению Илдуса Ярулина, доктора политических наук, пока выводы о дальнейшей судьбе Сергея Фургала и региона, которым он управлял, делать рано. Надо дождаться, когда его доставят в Москву, и суд примет какое-то решение.

- Я бы не стал ничего комментировать, пока выйдет или не выйдет указ президента по освобождению от должности по недоверию, или чему-то еще. Когда официально точка будет поставлена, тогда уже можно будет обсуждать все эти вопросы и делать прогнозы, - подчеркивает политолог. - И второй момент, связанный с этим - кто будет назначен временно исполняющим обязанности? Человек, связанный с ЛДПР? Это одно. Если так и будет, то тогда никакой политической подоплеки в аресте не будет. На поверхности, во всяком случае. Фургал выводится из игры как человек, которому предъявлено обвинение по обыкновенным уголовным преступлениям.

Если будет поставлен кто-то другой, например, из силовиков, значит, дана команда на зачистку. Она может коснуться и правительства, поскольку многие там аффилированы и с «Амурсталью», и Законодательной думы. И если дело коснется все-таки бизнеса, то оно будет дальше раскручиваться. И что будет с краевой думой, если, например, ряду депутатов предъявят какие-то обвинения? Первый шаг сделан, но что за ним последует… Пока мы знаем только одно: фигура Сергея Ивановича Фургала с политической шахматной доски просто убирается.

Также, по мнению специалиста, будет интересно, как отреагирует на задержание своего однопартийца Владимир Жириновский.

- Версий может быть множество - вот давайте я вам дам самую дурную: может, это заговор верхушки ЛДПР? Кто-то задумал убрать Фургала как возможного преемника Жириновского, что сейчас очень активно муссируется, - отмечает Илдус Ярулин. - Красиво? Сейчас все находятся в ожидании, в том числе и выборов в Государственную думу, и потенциальных игроков либо выводят, либо оставляют. И когда говорят о двух дугах протеста - Уральской и Дальневосточной, то что-то надо делать. Политическую подоплеку поднимать невыгодно никому. Будем ждать дальнейших шагов. А вдруг закроют дело за давностью преступлений, и Фургал пойдет просто как свидетель? Губернатором он больше не будет, но и обвиняемым может не стать, а вот по позициям ЛДПР это может серьезно ударить. Причем не в крае, здесь они, наоборот, только очки наберут. Пока дело не раскручено, делать выводы сложно. Но то, что на политической карьере Сергея Ивановича можно ставить крест - это очевидно.

Напомним, утром 9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан сотрудниками следственного комитета возле своего дома. Официальное обвинение ему пока не предъявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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