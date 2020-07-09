2020-07-09T05:32:48+03:00
Происшествия

Губернатора Хабаровского края подозревают в организации заказных убийств

Уголовное дело возбудил следственный комитет РФ
Евгения МОЛОТОВА
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ФОТО: Следственный комитет РФФОТО: Следственный комитет РФ
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Уголовное дело возбуждено против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Следственным комитетом Российской Федерации. Сегодня утром глава региона был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его подозревают в организации ряда заказных убийств и покушений на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах. Официально обвинение пока не выдвинуто, но по сообщениям пресс-службы следственного комитета это будет сделано в самое ближайшее время.

По делу кроме Фургала ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

Напомним, в ноябре прошлого года по подозрению в организации в 2004-2005 годах заказных убийств двух хабаровских предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова задержаны четверо бывших деловых партнеров Сергея Фургала, среди которых бывший депутат и совладелец компании «Торэкс» Николай Мистрюков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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