Атака по правилам: обыски в ГК «Торэкс» - подкоп под губернатора Хабаровского края?

Первые визиты правоохранителей на комсомольский завод «Амурсталь» и в правительство Хабаровского края прошли еще 17 ноября. Как сообщила тогда пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко, целью визита сотрудников полиции была выемка документов, касающихся деятельности группы компаний «Торэкс», к которым относится и купленный в феврале 2017 года «Амурсталь».

Тогда же СМИ в один голос заговорили о связи «Торэкса» с губернатором региона Сергеем Фургалом и его семьей. Связь действительно прямая - супруга главы Хабаровского края Лариса Стародубова, соучредитель компании, ей принадлежит четверть активов. Этого оказалось достаточно, колесо завертелось, и на свет стали появляться версии одна другой интереснее. Причем красочность версий зачастую напрямую зависела от умения интерпретировать факты и от воображения интерпретатора.

"ГОНЕНИЯ НА ФУРГАЛА"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/745794" frameborder="0"></iframe> Фургал.

Так, известный своим творческим подходом ко всему и вся Владимир Жириновский поспешил объявить сезон «гонений на Фургала», а происходящее в Хабаровском крае сравнил с «1937-м годом».

- Продолжаются гонения на нашего губернатора Фургала, - заявил лидер ЛДПР на заседании Государственной думы. - Ведь все показатели улучшились? Здесь у вас есть депутат Госдумы от Хабаровского края от «Единой России». Улучшились все показатели, как и в Смоленске. Нет, душат, давят, выйди из ЛДПР. Ну, позорят себя на весь мир… Завтра Трампу будут предлагать выйти из республиканской партии? Что это за такие детские варианты, занимайтесь экономикой! Не действует… Тогда как в 37 году - нашли труп, убит коммерсант в 2004 году. Снова это дело возбудили, тогда убийцу не нашли. Посадили несколько человек в тюрьму в Хабаровске… Добиваются показаний на губернатора… Зачем это делать? Работают ведь люди, пускай работают… Никто не имеет права давить на партийность избранных представителей любого уровня в любом формате!

Труп, на который намекает Владимир Вольфович, это убитый в 2004 году в Хабаровске бизнесмен Евгений Зоря. Его убийство, а также убийство в 2005 году Олега Булатова составляют основу обвинения, предъявленного 22 ноября текущего года еще одному совладельцу «Торэкса» Олегу Мистрюкову и трем его компаньонам. Олег Мистрюков, Марат Кадыров, Александр Карепов и Андрей Палей были задержаны в Хабаровске, а затем самолетом этапированы в Москву, где по решению Басманного суда они были арестованы и помещены в СИЗО. Впрочем, вину бизнесменов еще надо доказать, а вот связь бывшего бизнесмена Сергея Фургала и покойного Олега Булатова в доказательствах не нуждается, в начале нулевых они действительно имели совместный бизнес по торговле металлом. Впрочем, губернатор от этого и не открещивается.

"ВСЕ ПРИДЕТ В НОРМУ"

В субботу, 23 ноября, в своем инстаграме Сергей Фургал разместил видеокомментарий, в котором выразил надежду на то, что «все придет в норму».

- Я думаю, что будет дана правильная, в том числе и правовая оценка действиям, все придет в норму, и мы поставим точки над «и», - отметил глава региона.

Саму же сложившуюся ситуацию Сергей Иванович назвал грязной и некрасивой и связывает ее с попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе. От себя заметим, что сценарий разворачивающейся кампании ранее прошел успешную апробацию на других не менее публичных персонах.