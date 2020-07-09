Двух депутатов от ЛДПР в законодательной думе Хабаровского края задержали по делу Сергея Фургала Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Сегодня утром стало известно, что силовики задержали Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края. Глава региона собирался на работу и взяли его, когда он садился в свою машину, рядом с домом.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника. Как отмечают в ведомстве Сергея Фургала подозревают в организации заказных убийств и покушений на убийства в 2004 – 2005 годах.

В деле фигурируют минимум три эпизода – убийство в 2004 году хабаровского бизнесмена Евгения Зори, покушение на амурского бизнесмена Александра Смольского и убийство в 2005 году бывшего делового партнера Олега Булатова.

Дело является продолжением уголовного дела против давнего делового партнера Фургала Николая Мистрюкова, совладельца компании "Торэкс", которого задержали в ноябре прошлого года в Хабаровске и экстренно доставили в Москву. Вместе с ним арестовали Марата Кадырова, Александра Карепова и Андрея Палея. По решению Басманного суда Москвы все они находятся под стражей.

Сейчас Сергея Фургала доставили в Москву, на допрос к следователям, где ему должно быть предъявлено обвинение. Однако развитие событий на этом не закончилось. Сегодня вечером в Хабаровске, как сообщил московский источник РИА Новости, задержали еще двух предполагаемых фигурантов резонансного дела.

Это депутаты законодательной думы Хабаровского края от фракции ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. По данным источника, их подозревают в мошенничестве.

Козлов Дмитрий Викторович - депутат Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва. Родился 4 марта 1981 года в Хабаровске. В 2002 году закончил Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации (ДВЮИ МВД России). Член постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Член фракции политической партии ЛДПР.

Кузнецов Сергей Алексеевич - депутат Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва. Родился 21 февраля 1954 года в городе Новокузнецке Кемеровской области. Образование: в 1976 году закончил Сибирский металлургический институт, доктор технических наук, профессор. Член фракции политической партии ЛДПР.

По информации КП-Хабаровск, Дмитрий Козлов в первой половине дня еще был на работе.

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