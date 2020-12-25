Приближается время праздника, многие уже распланировали свое время на каникулах, однако есть и те, кому сейчас некогда строить планы. В помощь занятым людям подборка от «КП»-Хабаровск» мероприятий для детей и взрослых - также вы можете узнать из нашего предыдущего материала про лучшие детские утренники 2020-2021.КИНО«Франкенштейн: Камбербэтч» (16+)Одна из тех постановок Королевского национального театра, которая заставляет взглянуть на классическую историю с разных сторон и почувствовать переживания героев. Театр всегда передавал больше эмоций и понимание того, каким должен быть внутренний мир героя в определенных ситуациях - это знали еще в античные времена.Роль доктора Франкенштейна исполнил известный британский актер Ли Миллер. Герой пьесы работает над тем, чтобы вдохнуть жизнь в мертвое тело. В его лаборатории уже побывали трупы разных людей и пока ничего не удавалось, но однажды гений в его голове все же достигает своего. Его творение получается настолько ужасным, что вызывает отвращение у всех. Уродливое создание ждет от доктора Виктора любви и ласки, доверяет ему, но каждый день видит озлобленность и ненависть. Вскоре монстр клянется найти своего создателя и отомстить ему за то, что тот обрек его на полную страданий жизнь.Нollywood, ул. Тургенева, 46. 5 января в 19:00. Стоимость билетов 600 рублей.«Щелкунчик» (6+)«Щелкунчик» - самая новогодняя из всех сказок. А балет Юрия Григоровича самый новогодний из всех «Щелкунчиков». С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, неизбежно появляется предвкушение настоящего праздника. Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера - и, наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет елка, превращая взрослых циничных зрителей в ожидающих чуда детей. И чудо непременно произойдет. А то, что в итоге вся история окажется лишь сном маленькой девочки, так на то и Новый год, чтобы мечтать и видеть сказочные сны.Сказочности истории добавляют, конечно, и прекрасные артисты, создающие чудо: Анна Никулина, одна из любимых балерин Григоровича, в роли Маши и статный красавец Денис Родькин в роли Щелкунчика-принца.Нollywood, ул. Тургенева, 46. 31 декабря в 12:00. Стоимость билетов 600 рублей.Zurich Opera House: Щелкунчик и Мышиный Король (6+)Музыка Петра Ильича Чайковского к балету «Щелкунчик» настолько хорошо известна и так легко запоминается, что с первых нот вызывает у нас в воображении картины веселого Рождества - наряженной елки, вальса снежинок, грандиозного вальса цветов.Сюжет балетной сказки основан на одноименной новелле Гофмана, одного из самых известных писателей эпохи романтизма. Однако в своей новелле Гофман виртуозно смешивает сон и реальность, а ее адаптация, сделанная в свое время Александром Дюма и Мариусом Петипа, лишили знаменитый балет большей части темной фантазии автора, столь характерной для романтизма.Кристиан Шпук, создавая свою версию, попытался дистанцироваться от известной версии Дюма и Петипа и взял за основу оригинальный литературный сюжет, стараясь обратить внимание зрителей на его фантастичность. Он вернул в список действующих лиц Принцессу Пирлипат, которая превращается в орехового монстра, как и задумано у Гофмана. Спектакль крестного Дроссельмейера благодаря таланту художника-постановщика Руфуса Дидвишуса превращается в старинный театр-кабаре, где и оживают персонажи балета, а хореография Кристиана Шпука обыгрывает богатство персонажей нарративного мира Гофмана, их абсурдность и свойственный им юмор, и в то же время заглядывает в бездны романтизма.Нollywood, ул. Тургенева, 46. 3 января в 12:00. Стоимость билетов 600 рублей.ЭКСКУРСИЯПраздничная экскурсия по Хабаровску (6+)А вы уже решили, чем заняться на праздниках? До дачи не добраться, дома сидеть слишком банально. Пока есть выбор, бронируем места, заряжаемся новогодним настроением и отправляемся в путешествие!Во время экскурсии вы посетите самые красочные площади и улицы Хабаровска, сияющие миллионами новогодних огней.Три выхода, а вместе с ними и бенгальские огни, традиционные зимние забавы ждут вас на площади имени Ленина, в парке Динамо и на набережной реки Амур. Все участники полюбуются самыми красивыми украшенными местами в Хабаровске, сделают невероятные фотографии и зарядятся праздничным настроением.«Хабаровск-Тур», ул. Ленина, 38 А. 26 декабря, отправление автобуса в 17:00, стоимость билета от 325 до 650 рублей с человека.ВЫСТАВКА«Венецианские маски» (6+)Давний партнер художественного музея - «Арт центр» из Санкт-Петербура - представляет сказочную выставку «Магия карнавала», которая воссоздает дух праздника на венецианской площади Сан-Марко. На выставке любой зритель сможет ощутить неповторимую атмосферу венецианского карнавала, где старые обычаи соединяются с современностью. Эта экспозиция для тех, кто тоскует по красоте или Венеции.Сегодня трудно себе представить, что почти весь ХХ век прошел без венецианского карнавала, известного с XI века, знаменитые маски вновь появились на каналах Венеции лишь 40 лет назад. И все благодаря Федерико Феллини, он не только снял умопомрачительной красоты фильм об обольстителе Казанове, но и инициировал возрождение карнавала. А известный модельер Пьер Карден написал для карнавала гимн.На выставке представлено 55 масок, сделанных вручную венецианскими маскерари. Так называют тех, кто знает секреты изготовления этих обязательных атрибутов карнавала. Маски представлены без рам: можно вплотную подойти, рассмотреть каждую деталь и легко представить себя на карнавале в одной из них.Кому-то по душе пришлись бы маски персонажей комедии дель арте, всех этих Пьеро, Арлекино, Пульчинелло. Кто-то скрылся бы под универсальной «баутой», неслучайно названной Казановой, а обладателям мрачного юмора приглянется маска Чумного Доктора. Но, кажется, никто не сможет устоять перед роскошными масками со стразами или перьями.Ощущения, когда смотришь через такую маску, мистические - об осени за окнами забываешь, и кажется, что ты уже в средневековой Италии. Также в экспозиции будут представлены огромные настенные маски, не предназначенные для ношения. Это настоящие арт-объекты, способные украсить стены любого палаццо.ДВХМ, ул. Шевченко, 7. До 31 января 2021 года со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Стоимость билетов 250 рублей, пенсионерам - 60 рублей.КОНЦЕРТВолшебные миры Хаяо Миядзаки (12+)Автора этих строк называют «японским Диснеем». Его творчество - основа субкультуры с миллионами поклонников во всем мире.В 2005 году японский режиссер Хаяо Миядзаки получил специальный приз Венецианского кинофестиваля за вклад в киноискусство. В ноябре 2014 года был удостоен почетной премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. В том же году был включен в «Зал славы научной фантастики».Аниме-фильм Миядзаки «Унесенные призраками» удостоен приза Японской киноакадемии, «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, «Оскара» - как лучший анимационный полнометражный фильм. Он стал самым кассовым фильмом в Японии.«Волшебные миры Хаяо Миядзаки» - один из музыкальных проектов, созданных на основе творчества знаменитого режиссера. В «волшебных мирах» собраны лучшие саундтреки фильмов студии «Гибли». В концерте звучит музыка из таких шедевров анимации, как «Ходячий замок», «Унесенные Призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки», «Небесный замок Лапута» и «Навсикая из Долины Ветров».В основном это музыка знаменитого Дзе Хисаиси, создателя «Мирового оркестра мечты», одного из самых известных японских композиторов.Концерт унесет слушателя в необъятные, феерические, немного сюрреалистичные, сказочно красивые, и между тем понятные и близкие миры Хаяо Миядзаки. Миры, которые не отпускают. В них хочется возвращаться снова и снова. Хочется верить, что Софи, Хаул, Тихиро, Хаку, Кики, Сан, Аситака, Навсикая, Сита, Пазу - все они существуют в реальности.Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 85. 4 января в 19:00. Стоимость билетов 700-2500 рублей.