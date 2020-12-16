Утренники в Хабаровске 2021: где и когда пройдут праздничные детские представления? Фото: Хабаровский музыкальный театр

Впрочем, некоторые учреждения все же решили придерживаться онлайн-формата, однако и он предстанет в совершенно новом качестве. «КП»-Хабаровск» подготовила для вас обзор самых интересных и веселых детских утренников в предновогоднюю неделю, а также в первые праздничные дни.

ТЕАТРЫ И ФИЛАРМОНИЯ

«Снеговишник» (0+)

«Снеговишник» - это такое волшебное время, когда ёлки уже наряжены, красивые костюмчики надеты, подарки куплены, столы накрыты, и остаётся совсем- совсем немного времени на Чудеса, которые не купишь за деньги…

Снеговики, которых лепят все ребята, -то не просто фигурки из снега. Они настоящие волшебники! День и ночь они подглядывают за людьми, и внимательно следят- не случилось ли какой-нибудь грустной истории? И если вдруг происходит история, которая может испортить людям праздник, Снеговики тут же появляются и все-все исправляют. Потому что они точно знают, как любую грустную историю можно весело переиграть! И тогда эта новая, веселая история становится правдой. Получается, что Снеговики-это волшебная новогодняя Скорая помощь. И значит совсем скоро у всех людей появится много поводов для радости.

Спектакль продолжит развлекательная программа с хороводом, играми и танцами у елочки, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

ТЮЗ, ул. Муравьева-Амурского, 10-12. 2-7 января в 10:00, 13:00 и 16:00. Стоимость билетов 800 рублей.

«Пять чудес Деда Мороза» (0+)

Единственная елка, которой не страшны никакие запреты, - интерактивное шоу-блокбастер онлайн «Пять чудес Деда Мороза». Вас ждет полное погружение в сказочный мир, созданный только для вашего ребенка: шоу формируется для каждого зрителя по ходу просмотра.

Это не трансляция спектакля! Вы первыми ощутите все плюсы инновационного формата с 3D-графикой на уровне лучших фильмов-блокбастеров. Но, в отличие от обычного фильма, только в нашем шоу ребенок видит себя на экране, преодолевает испытания вместе с героями шоу, побеждая в мини-играх, влияет на ход событий и выбирает сюжетный поворот.

Чтобы попасть на онлайн-елку, не надо выходить из дома. Просто купите билет, заранее загрузите несколько фотографий ребенка, а также его послание Деду Морозу, и введите его данные в короткой анкете. Дождитесь вашего сеанса и насладитесь вместе с ребенком уникальной зрелищной сказкой с индивидуальным контентом и эффектом присутствия.

Персонализация контента делает распространение записей шоу на сторонних сайтах бессмысленным. Удовольствие от просмотра получат только те, кто купит билет: обращение Деда Мороза и Снегурочки к ребенку по имени, фотографии ребенка на экране и добрые комментарии Деда Мороза к ним помогут вашему сыну или дочке поверить в чудеса.

Хабаровский музыкальный театр, 26-30 декабря в 12:00, 15:00, 18:00 и 19:00. Со 2 по 7 января - в 12:00, 15:00, 18:00. Стоимость участия 600-1200 рублей, подробности на сайте театра.

«Умка, снег и Новый год» (0+)

Это праздничное представление у новогодней елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, музыкальное шоу световой анимации по мотивам сказки Юрия Яковлева.

Вы узнаете трогательную историю о новогодних приключениях полярного медвежонка Умки - она оживет на картинах, сотканных из ярких лучей света. Живопись светом, любимые мелодии детства и песни создадут ощущение настоящего волшебства.

Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 24-30 декабря, а также со 2 по 7 января в 11:00, 13:00, 15:00. Стоимость билетов 600 рублей.

Накануне стало известно о том, что утренники в Хабаровске 2021 все же разрешат проводить, ограничив количество участников до 30 человек. Фото: Хабаровский музыкальный театр

ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ И КИНОТЕАТРЫ

«Научный Новый год» (7+)

В этом году события новогоднего приключения вновь разворачиваются в Университете Дедов Морозов. К празднику все синтезы снега успешно проведены и запатентованы, гранты за разработку новых морозных узоров получены, олени привиты и накормлены. Деду Морозу остается только забрать все необходимое из лаборатории подаркостроения.

Внезапно научные сотрудники получают сообщение от ректора о том, что в здании происходит что-то неладное. Привычные коридоры университета становятся запутанными, двери не поддаются, биологические образцы оживают, а химические установки произвольно изменяют направление протекания реакций.

Этот утренник можно назвать небанальной, интеллигентной «новогодней елкой» для детей 7-14 лет, которым новые знания и приключения нужны больше, чем сладости и аниматоры.

«Умный Хабаровск», ул. Ленина, 24. 26 и 27 декабря в 10:00, 13:00 и 16:00. Стоимость семейного билета (один ребенок и двое взрослых) - 2500 рублей.

«Ледяная сказка» (4+)

Кинотеатр «Хабаровск» 26 и 27 декабря проведет новогодние детские утренники в формате квеста (команды по 20 человек). Детей ждут: ледовый городок (гонки на санях Деда Мороза, построение крепости, битва снежками); азотное шоу + приготовление настоящего мороженого; мастер-класс по росписи новогодних пряников; Дед Мороз и Снегурочка с подарками; фокусы; неоновое (светящаяся бумага ) шоу с ростовой куклой - символом года.

Кинотеатр «Хабаровск», ул. Стрельникова, 4. 26 и 27 декабря в 10:00, 14:00 и 18:00. Стоимость билетов 1200 рублей.

«Московская новогодняя елка» (0+)

Впервые световое шоу от московского театра представит зрелищную театральную постановку с увлекательным сюжетом, авторскими куклами, интерактивными играми, которая позволит максимально погрузиться в мир разноцветной феерии. Благодаря передовым технологиям светодиодные костюмы артистов эффектно засияют многоцветными огнями.

Дед Мороз и Снегурочка вместе со зрителями отправятся в путешествие по разным странам, где их ждет встреча с таинственными мировыми культурами (Япония, Китай, Индия и другие страны) и сказочными персонажами - могущественным Хануманом, мудрым медведем, величественным самураем, огненной змеей, гордым петухом, загадочными гейшами, магическим слоном, крылатым драконом и огненным быком.

Яркие костюмы, фантастические номера, интерактивный и увлекательный сюжет.

Зрители будут увлечены умопомрачительным сражением с пятиметровой змеей, танцевальным баттлом петуха и медведя, игрой с огнедышащим драконом, мастерством владения мечом самурая, зажжением волшебного посоха, новогодним конфетти из хобота огромного слона.

Шоу позволит детям и взрослым полностью погрузиться в мир сказки и новогоднего чуда, подарит много радости и веселья!

Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 85. 5 января в 12:00. Стоимость билетов 800-1500 рублей.

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