Новый год 2021 в Хабаровске: 10 рецептов оригинальных закусок к новогоднему столу от «КП» Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Закуски - важная часть новогоднего стола, ведь, как известно, редко какое застолье обходится без шампанского, а зачастую и более крепких напитков. Последние-то и требуют себя чем-то закусывать, и если вы еще не придумали ничего лучше, чем сырно-колбасная нарезка, а хочется чего-нибудь новенького, попробуйте наши рецепты - уверены, они вам понравятся.

ШЕСТЬ ВИДОВ КАНАПЕ

Начнем с самого простого в плане приготовления, но самого яркого и разнообразного по вкусу закусочного блюда. Не забудьте прикупить побольше шпажек для сервировки - их вам понадобится минимум 120-160 штук!

На этом фото: канапе с мармеладом и лимоном, бутерброд с селедкой и киви, бутерброд с баклажаном и базиликом Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

1. Канапе с перепелиным яйцом.

Для этого рецепта нам потребуются, собственно, перепелиные яйца - 20 штук, слабосоленая семга или кета - 250 граммов, вестфальский хлеб (продается в крупных продуктовых супермаркетах) - 1 булка.

Рецепт нехитрый - перепелиные яйца отвариваются 2-3 минуты в кипящей воде, прочие ингредиенты режутся кубиками. Затем канапе набирается на шпажку в следующем порядке - снизу кусочек хлеба, далее семга или кета, венчается этот столбик перепелиным яичком.

2. Канапе с мармеладом и лимоном.

Необычное, но очень вкусное сочетание ингредиентов: 200 граммов любого ( но не пористого!) сыра, который вам нравится, 1 лимон, банка оливок, 200 граммов лимонного мармелада без сахарной обсыпки.

Что делаем: лимон очищаем от кожуры и режем маленькими ( с подушечку вашего мизинца) кусочками, сыр и мармелад нарезаем кубиками одного размера. Собираем канапе в следующем порядке: снизу сыр, затем мармелад, после лимон, на верхушку - оливку.

3. Канапе «виноград + сыр».

Название этой закуски говорит само за себя - для ее приготовления вам потребуется средняя кисть винограда (можно двух сортов, а можно использовать один) и ваш любимый сыр - 200-250 граммов. Автор этого текста очень рекомендует использовать «Армель с пажитником» - этот сыр имеет очень пикантный запах и вкус, который прекрасно сочетается с виноградом.

Приготовление простое - виноград моем и разбираем на отдельные ягодки, сыр режем кубиками. На шпажку сначала накалываем кусочек сыра, следом две виноградинки и подаем на стол.

На этом фото: канапе «виноград + сыр», бутерброд классический, канапе с мармеладом и лимоном, бутерброд с баклажаном и базиликом Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

4. Канапе с креветкой и болгарским перцем.

Для этого рецепта вам потребуется 1 большой болгарский перец, банка маслин без косточки, сыр - 200 граммов и пачка салатных креветок - очищенные и замороженные, они обычно продаются в упаковке по 300 граммов.

Сначала нужно отварить в кипящей подсоленной воде креветки - на это уходит не больше 2-3 минут. Сыр и болгарский перец нарезаем примерно одинаковыми кубиками. Собираем канапе в следующем порядке - в основании сыр, затем кусочек перца, следом маслина, а увенчает шпажку креветка.

5. Канапе «по-русски».

Всем нам знакома пресловутая нарезка «колбаса-сыр», на одно блюдо с которой обычно еще выкладывают зеленые оливки. Предлагаем вам нетленную классику в канапешной интерпретации.

Возьмите свою самую любимую колбасу и сыр - по 250-300 граммов - и баночку зеленых оливок.

Сыр и колбасу нарезаем кубиками, собираем канапе следующим образом: два кусочка колбасы снизу, в серединке кусочек сыра, наверху оливка. Получается та же самая нарезка, только теперь она порционная и имеет оригинальный вид.

6. Канапе для сырных гурманов.

Для него вам потребуется два вида сыра необычного, яркого вида. Автор этого текста, например, купил зеленый сыр с базиликом и «Маасдам» - по 200 граммов каждого. Также нужны маслины без косточки - 1 банка и все те же салатные креветки (если вы будете готовить канапе по рецепту №4, у вас как раз останется половина упаковки).

Креветки отвариваем, как указано в рецепте №4, сыр режем одинаковыми кубиками. Собираем канапе: вниз идет по кусочку каждого вида сыра, затем на шпажку накалываем оливку, в конце вареную креветочку. Получается и вкусно, и красиво!

МИНИ-БУТЕРБРОДЫ

Еще один недооцененный вид закусок, который разнообразит вам новогоднюю ночь и порадует новыми (и забытыми старыми) интересными сочетаниями. Для всех этих рецептов нужны творожный сыр и французский багет - поэтому, если собираетесь готовить все предложенные нами варианты, запаситесь этими продуктами.

На этом фото: канапе с креветкой и болгарским перцем, канапе «по-русски», канапе для сырных гурманов Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

1. Бутерброд с селедкой и киви.

- Ох, «КП» - Хабаровск», а точно ли вы все рецепты проверяли? Селедка с киви? - с сомнением скажете вы. А мы ответим - проверяли, и именно этот рецепт стал неожиданным открытием как для автора текста, так и для 50 гостей на его свадьбе. Не сомневайтесь - это очень вкусное и тонкое сочетание, и мы уверены, что этот рецепт войдет в ваш пантеон золотых рецептов.

Вам потребуется селедка пряного посола (лучше взять ту, что идет уже нарезанная в упаковке, залитая маслом) 300 граммов, 3-4 киви, цельнозерновой багет - 2 штуки маленького размера, свежая мята (возьмите ту, что продается в Хабаровске кустиками в горшочках, сейчас она стоит примерно 74 рубля), творожный сыр - например, баночка «Хохланда» 140 граммов.

Багет режем, смазываем творожным сыром. Киви нарезаем кружочками средней толщины и выкладываем поверх творожного сыра. Прямо на киви кладем порционный кусочек селедки - если она была в масле, нужно предварительно позволить ему стечь с рыбки, для этого можно аккуратно промокнуть кусочки салфетками. Украшаем селедку парой листочков мяты и подаем к столу.

2. Бутерброд классический.

Для тех, кто все же не решился ступить на путь экспериментов с селедкой и фруктами, предлагаем этот простой, но вкусный рецепт.

Вам потребуется 200 граммов вашей любимой колбасы, 2-3 средних по размеру помидора, французский багет -2 штуки маленького размера, творожный сыр 100 граммов, кусочек сливочного масла.

Багет режем и слегка обжариваем на сливочном масле, чтобы он стал золотым и захрустел. Даем багету остыть, затем смазываем творожным сыром. Помидоры режем кружочками, колбасу - крупными кубиками (если ваша любимая колбаса диаметром больше нашего мини-бутерброда, если нет - можно кружочками). Выкладываем поверх творожного сыра помидор, затем колбасу, и закуска готова!

3. Бутерброд с баклажаном и базиликом.

Это очень вкусный рецепт, для которого вам потребуется 1 средний баклажан, 100 граммов творожного сыра, 1 колбаска небольшого диаметра, чтобы уместилась на бутерброде, французский багет -2 штуки маленького размера, свежий базилик - продается в горшочках, подсолнечное масло для жарки, соль, перец.

Для начала порежем баклажан кружочками средней толщины и поджарим их до готовности на сковородке, поперчив и посолив, периодически аккуратно переворачивая. Затем даем баклажану остыть и принимаемся за багет - режем его и смазываем творожным сыром. Параллельно нарезаем кружочками колбасу. Собираем наш бутерброд - на багет и творожный сыр укладываем баклажан, сверху кружочек колбасы, украшаем одним-двумя листиками базилика.

РУЛЕТ ИЗ ЛАВАША

На этом фото: рулет из лаваша, канапе с перепелиным яйцом Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Этот рецепт потребует от вас немного больше времени и кулинарных навыков, но зато по вкусу он выше всяких похвал.

Вам понадобится лаваш - 1 лист, 150 граммов слабосоленой красной рыбы, 3 отварных куриных яйца, твердый сыр - 150 граммов, пучок свежего салата, майонез - 150 граммов.

Сначала необходимо разложить лаваш и смазать его майонезом. Затем поверх майонеза выкладываем разобранные и помытые салатные листья. Далее необходимо на мелкой терке натереть яйца и распределить их равномерно по лавашу, после чего наступает черед красной рыбы - ее мы тоже равномерно распределяем по всей площади будущего рулета. Натираем сыр на мелкой терке, распределяем его и заворачиваем лаваш трубочкой вместе со всем содержимым. Чтобы все как следует утрамбовалось, заворачиваем рулет в пищевую пленку и убираем в холодильник на два часа. Через два часа достаем рулет, разворачиваем пленку и осторожно нарезаем на порции - закуска готова к подаче на стол.

Надеемся, эти рецепты придутся по вкусу вам и вашим гостям - все ингредиенты для их приготовления в Хабаровске можно найти без труда, стоят они недорого, а за счет необычной подачи и сочетаний продуктов порадуют вкусом и аппетитным видом на новогоднем столе. Кстати, если вы все еще находитесь в поиске рецептов горячего к Новому году - предлагаем вашему вниманию подборку блюд, рецепты которых впервые появились у нас, на Дальнем Востоке.