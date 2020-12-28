Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в СИЗО посмотрел сюжет о себе на одном из федеральных телеканалов. В репортаже говорилось, что экс-чиновник «состоял в ОПГ» и имел «криминальную кличку «Доктор». Из-за этого Сергей Фургал планирует судиться с телеканалом.Экс-главу края в «Лефортово» навестили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Бывший губернатор вышел к ним злым из-за увиденного сюжета. Он сказал, что «у него нет слов, чтобы прокомментировать репортаж».- Сергей Фургал будет говорить с адвокатами, чтобы подать на телеканал в суд за клевету. Он сказал, что такие сюжеты сильно влияют на то, что люди теряют доверие, - сказала Марина Литвинович, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).О своей якобы криминальной кличке «Доктор» экс-чиновник, по словам членов ОНК, слышит впервые. Фотография, за которую зацепились журналисты, по словам Фургала, «была сделана во время чьего-то дня рождения, они ели шашлыки и ничего общего с преступной деятельностью снимок не имеет».Марина Литвинович добавила, что бывший губернатор получил пакет с газетами, в котором лежали написанные им письма. Послания от других людей ему не приходят. Что касается здоровья, то консилиума по результатам МРТ, которое нашло изменения в легких Сергея Фургала, не было.Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.