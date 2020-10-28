«Вникать в чужую злость я не намерен»: депутат хабаровского парламента прокомментировал слухи о причастности к убийству пауэрлифтера Драчева

Три года назад Юрий Ягодин вместе с женой оказались свидетелями смертельной драки Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Генпрокуратура России проверяет информацию о возможной причастности депутата парламента Хабаровска к убийству пауэрлифтера Андрея Драчева. Напомним, что бодибилдер умер во время драки с Анаром Аллахверановым у местного кафе. Городской парламентарий Юрий Ягодин в это время находился рядом. Проверка организована после обращения в Генпрокуратуру депутата Госдумы Алексея Корниенко.

- Прокурору Хабаровского края поручено организовать проверку сообщаемых сведений, - написано в документе, который опубликовал Сергей Ильин, руководитель фракции КПРФ в парламенте Хабаровского края.

Проверка организована после обращения в Генпрокуратуру депутата Госдумы Алексея Корниенко. Фото: deputat_ilin Фото: Социальные сети

«ПОЙМАТЬ ХАЙП НА ЭМОЦИЯХ»

В городской думе Хабаровска Юрий Ягодин - депутат от ЛДПР - занимает пост заместителя председателя парламента и председателя комитета по социальным вопросам. Три года назад он вместе с женой оказались свидетелями смертельной драки. Депутат якобы подбадривал убийцу Андрея Драчева и не давал охране разнять двух бойцов. Юрий Ягодин прокомментировал появившуюся информацию.

- В то роковое утро, я и моя супруга действительно стали случайными свидетелями драки двух крепких парней. Расследованием трагического события занимались лучшие специалисты правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия были предметом рассмотрения и оценки судов различных уровней, в том числе Верховного суда РФ. Все лица, чьи действия имели преступный характер, понесли наказание по судебным решениям, - рассказал «КП» - Хабаровск» Юрий Ягодин. - Мне известно, что очередной депутат Госдумы направил запрос для дачи оценки тем трагическим событиям. Депутаты имеют право отправлять запросы и на них нужно реагировать, что собственно и сделано Генпрокуратурой РФ. Все подробные объяснения несколько раз уже были представлены мной в органы Следственного комитета и прокуратуру ранее, которые были всесторонне проверены и получили оценку компетентных органов. Отмечу, что в третьем квартале текущего года, уже проходила повторная проверка, по аналогичному депутатскому запросу. Мы должны понимать, что сейчас идет предвыборная гонка и некоторые хотят попиариться не своими трудовыми достижениями на депутатском поприще, а поймать хайп на эмоциональном трагическом событии, информацию о котором, они получают из сомнительных источников, глядя на всякую грязь. Знаю, что конструктивного зерна там нет, а вникать в чужую злость, в чей-то заказ, в явно заданный вектор чужих интересов я не намерен. Я несу ответственность перед своими избирателями, с которыми я предельно честен.

ЖДЕМ РЕШЕНИЯ

Народный избранник продолжает исполнять свои обязанности в парламенте - депутатского мандата его не лишили. В гордуме комментирую сухо: «До вынесения решения».

- Дело рассматривает Прокуратура Хабаровска. Генпрокуратура переслала запрос в прокуратуру Хабаровского края, а оттуда в прокуратуру Хабаровска. Мы ждем решения, пока сказать ничего не можем. У меня есть собственное мнение, однако высказывать его не имею права до вынесения решения надзорными и правоохранительными органами. В противном случае мой комментарий может быть расценен, как попытка оказания давления, - прокомментировал Михаил Сидоров, председатель хабаровской городской думы.

ДОЛГОЕ ДЕЛО, СПРАВЕДЛИВЫЕ ПРИГОВОРЫ

Напомним, что убийство чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева произошло в августе 2017 года. Анар Аллахверанов в центре Хабаровска до смерти забил именитого спортсмена и сбежал с места преступления, скрываясь от следствия около месяца. Затем его все-таки задержали.

Рассмотрение дела длилось полтора года, в конце концов Аллахверанова приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Двоим росгвардейцам, не остановившим драку, тоже не удалось уйти от наказания. Одному из них дали три года три месяца лишения свободы, второй осужден к лишению свободы на два года и восемь месяцев. Срок они отбывают в колонии-поселении.