Верховный суд решил судьбу убийцы чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева

22 мая в Верховном суде коллегия по уголовным делам рассмотрела жалобу адвокатов Анара Аллахверанова. Ранее за убийство чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева Хабаровский краевой суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако адвокаты осужденного с решением представителя Фемиды не согласились и подали жалобу в Верховный суд, находящийся в Москве.

В минувшую среду он вынесли вердикт, оставив решение хабаровского коллеги в прежнем виде. Обвинения в убийстве из хулиганских побуждений они сочли оправданными и уместными. Оснований для удовлетворения апелляции защитников служители закона просто не нашли.

Напомним, что Анар Аллахверанов в августе 2017 в центре Хабаровска до смерти забил именитого спортсмена Андрея Драчева. Все происходящее попало в камеры наружного видеонаблюдения. Сам же подозреваемый скрылся от оперативников. За его поимку полиция обещала полмиллиона рублей, однако, спустя почти месяц Анар сам сдался властям.

Больше года в здании Хабаровского краевого суда рассматривали уголовное дело, возбужденное в отношении хабаровчанина. Десятки свидетелей и экспертов давали показания гособвинителю и адвокатам. Высилось, что во время трех эпизодов драк Аллахверанов 20 раз ударял Драчева по жизненно важным органам. В конечном итоге судья приговорил Анара к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима и двум годам ограничения свободы после отбывания наказания за решеткой. Как оказалось, решение суда более чем справедливое. По крайней мере так думают служителя закона Верховного суда.

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