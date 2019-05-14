2019-05-14T06:17:19+03:00
Общество

«Я поклялся на могиле Андрея, поэтому пойду до конца»: в Верховном суде пересматривают приговор Анара Аллахверанова

За убийство Андрея Драчева, чемпиона России по пауэрлифтингу, его осудили на 18 лет колонии строго режима [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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«Я поклялся на могиле Андрея, поэтому пойду до конца»: в Верховном суде пересматривают приговор Анара Аллахверанова«Я поклялся на могиле Андрея, поэтому пойду до конца»: в Верховном суде пересматривают приговор Анара АллахверановаФото: Социальные сети
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В конце прошлого года в Хабаровском краевом суде поставили точку в резонансном восьми томном уголовном деле. На скамье подсудимых - Анар Аллахверанов, которого обвинили в убийстве чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева. В августе 2017 года он в центре города до смерти забил именитого спортсмена и сбежал с места преступления, скрывавшись от следствия около месяца.

Последнее слово Анара Аллахверанова.Элина ОГАНЕСЯН

Почти полтора года длились судебные разбирательства. Адвокаты Анара пытались добиться переквалификации статьи, в то время как сторона обвинения настаивала на суровом наказании – 19 лет лишения свободы. В итоге в декабре 2018 года Аллахверанова приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Из зала суда он отправился прямиком в тюрьму. Однако его защитники сочли такую меру наказания слишком жестокой и подали апелляцию в Верховный суд, находящийся в Москве.

Приговор Анару Аллахверанову.Элина ОГАНЕСЯН

Вчера, 13 мая, там рассмотрели жалобу хабаровских адвокатов. Сам Анар Аллахверанов связывался со служителем Фемиды по конференц-связи, сидя в Хабаровске. Однако ни к какому результату заседание не привело, потому что заключенный отказался от услуг нескольких адвокатов, а тот юрист, что остался, заболел. Прокурор отметил, что по закону без представителя стороны защиты рассматривать уголовное дело нельзя, ведь так нарушаются права Анара.

- Вы знаете, я поклялся на могиле сына, что все виновные в его смерти сядут за решетку, - рассказывает корреспонденту «КП»-Хабаровск» Константин Драчев, отец погибшего Андрея. - Поэтому я не остановлюсь. Да, рассмотрение жалобы снова искусственно оттягивают, но я пробуду в Москве столько, сколько нужно. Если Верховый суд смягчит наказание убийце моего сына, то я пойду в Европейский.

Заседание перенесли на 22 мая. Возможно, в этот день судьба Анара Аллахверанова решится окончательно. В противном случае в громком уголовном деле вместо жирной точки снова появится многозначное многоточие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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