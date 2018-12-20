Я сожалею и готов понести справедливое наказание - обвиняемый в убийстве чемпиона-пауэрлифтера сказал последнее слово

Сегодня в Хабаровской краевом суде не протолкнуться. Последнее слово произносит Анар Аллахверанов, которого следствие обвиняет по статье убийство из хулиганских побуждений. Напомним, что в конце августа прошлого года он в центре города до смерти забил чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Больше года в зале суда показания давали десятки свидетелей.

С учетом всех сведений, гособвинитель заявила, что Анар Аллахверанов заслужил 19 лет колонии строгого режима. Адвокаты обвиняемого напротив, до последнего пытаются доказать общественности, что статью нужно переквалифицировать, тогда из подзащитному могли бы дать 8 лет.

20 декабря Анар Аллахверанов выступил перед присутствующими в зале суда с последним словом. Это его единственный шанс изменить решение представителя Фемиды до приговора, после которого он отправится за решетку.

- Уважаемый суд, уважаемые участники процесса. Хочу попросить прощения у семьи и родственников Андрея. За то, что я своим необдуманным поступком причинил им столько боли. Я не хотел и не планировал, как утверждает следствие. Я знаю, что такое потерять родного и любимого человека, - говорит Анар Аллахверанов. - Я понимаю семью Андрея. Если бы мог, хоть как-нибудь вернуть время назад, то я бы объяснил самому себе и Андрею, что не следовало драться. Нужно быть терпимее к друг другу. Но вернуть время назад мы не можем. Я очень сожалею и раскаиваюсь. Уважаемый суд, я готов понести справедливое наказание.

Сегодня решится судьба обвиняемого в убийстве именитого спортсмена. Читайте, каким будет приговор суда на нашем сайте.

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