Прокурор требует 19 лет тюрьмы для обвиняемого в убийстве хабаровского пауэрлифтера

29 ноября в Хабаровском краевом суде начались прения по громкому уголовному делу, возбужденному в отношении Анара Аллахверанова. Напомним, его обвиняют в убийстве чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева в ходе уличной драки в центре Хабаровска. Случившееся в августе 2016 года попало на записи камер видеонаблюдения, а затем и в сеть. На кадрах было видно, как Аллахверанов буквально вколачивает спортсмена в асфальт. После смерти Драчева он поспешил скрыться, ему заочно предъявили обвинения в убийстве и объявили в федеральный розыск. Спустя почти месяц пряток от силовиков Анар вместе с адвокатом сам сдался следователям.

В то время, как Анара объявили в федеральный розыск, обвиняемый "уехал на рыбалку" и даже не предполагал, что является обвиняемым в уголовном деле.Фото: Социальные сети

Суд начался в январе этого года, за это время показания дали десятки свидетелей. Рассказы большинства из них были неоднозначными, однако были и те, кто помог всем участникам процесса восполнить детали того трагического утра.

Родственники погибшего Драчева в рамках гражданского иска потребовали с Аллахверанова моральную компенсацию в размере двух миллионов рублей. 50 тысяч из них уже поступили на счета брата Андрея.

Первой выступила гособвинитель, которая как раз напомнила о показаниях свидетелей. Некоторых пытались подкупить, чтобы они скрыли важные детали в обстоятельствах, а другие и вовсе предпочли врать. Вспомнились такие фразы, как: «И не таких ломали», «Будем биться раз на раз», «Я еще не закончил». Это слова, которые Анар произносил во время драки с Андреем.

Обвиняемый в убийстве Андрей Драчева долгое время занимался смешанным каратэ, поэтому ему удалось ударом ноги с поворота повалить именитого пауэрлифтера.Фото: Социальные сети

Прокурор зачитала показания самого Анара, который утверждал, что от наказания не скрывался, а просто сразу уехал на рыбалку и знать не знал, что его кто-то ищет.

Примечательно, что за дракой Андрея и Анара наблюдали порядка десяти человек, однако никто из них не смог предотвратить трагедию.Фото: Социальные сети

В итоге с учетом всех собранных доказательств гособвинитель озвучила желаемое наказания для Аллахверанова - 19 лет заключения в колонии строгого режима.

Следующими в прениях будут выступать адвокаты обвиняемого в убийстве, после чего Анар произнесет «последние слова».

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