Анар Аллахверанов, росгвардейцы и экс-полицейский: кто сядет раньше?

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-05T13:55:32+03:00

На этот раз показания в суде дали судмедэксперт, установивший причину смерти Андрея Драчева и студентки медуниверситета, которые пытались спасти погибшего чемпиона

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СПОРТСМЕНЫ, КЛУБЫ И АВГУСТ

В Хабаровском краевом суде состоялось очередное заседание по громкому уголовному делу, возбужденному в отношении Анара Аллахверанова. Напомним, следствие обвиняет его в убийстве из хулиганских побуждений чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева. После допроса десятков свидетелей, яснее о мотивах преступления не становилось. Теперь настала очередь определиться с точной причиной смерти титулованного спортсмена. У подсудимого, кстати, появился еще один правозащитник. Теперь его интересы и права отстаивают четыре квалифицированных адвоката. Видимо, ситуация для них сложилась непростая.

Обратим внимание, что сейчас история всем напомнит резонансное дело 2011 года. Там, кстати, события происходили тоже в августе и дурацких обстоятельств предостаточно. У всех на слуху случай, когда возле ночного клуба в Москве чемпион мира по смешанным единоборствам Расул Мирзаев одним ударом нокаутировал молодого студента юридического факультета. Тогда борцу, так же как и нашему Анару предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжких повреждений, повлекших смерть потерпевшего». Долгие заседания, многочисленные экспертизы, и Расула выпускают на свободу под крики «Позор!». В ходе разбирательств выяснилось, что парень умер не от самого удара спортсмена, а от падения на асфальт. Такой опыт позволил адвокатам со всей России пользоваться инструкцией о том, как помочь подзащитному со схожими обстоятельствами дела.

Вернемся к Аллахверанову. В зал заседания явился специалист, который как раз проводил судебно-медицинскую экспертизу и детально изучал тело Драчева. Оказалось, что роковыми были не удары, которые Аллахверанов наносил в то время, как Андрей лежал на асфальте, а те, что были до них.

- В результате экспертизы установлено, что локализация удара — левая часть головы (ближе к основанию черепа) и шеи. При экспертизе установлено, что этот удар имел причинно-следственную связь со смертью погибшего. Так как через три секунды после первого удара последовал второй, определить, какой именно стал причиной просто невозможно в виду сходства морфологической картины, механизма образования, характера повреждений и давность их возникновения, - поясняет судмедэксперт. -Повреждения образовались в результате минимум одного ударного воздействия тупого твердого предмета в направлении слева направо с приложением силы в область левой ушной раковины, левого угла челюсти, левой боковой поверхности шеи без учета повторной травматизации данной области.

Адвокаты Анара ставят под сомнения результаты специалиста, сделавшего судебно-медицинскую экспертизу. Судья обратил внимание участников процесса, что оценку показаниям они могут дать на прениях, но не раньше. Видимо, защитники Аллахверанова хотят повторить опыт коллег с запада.

САМОЕ ВРЕМЯ ПОСМЕЯТЬСЯ

Примечательно, что после убийства Андрея Драчева на поверхность вышли изъяны всех структур и ведомств. По охранникам кафе, было видно, что они боялись участников, так называемой драки, поэтому не стали никого разнимать; окружающие, подавляющее большинство которых - мужчины, предпочли смотреть на то, как убивают человека, вместо того, чтобы вмешаться и помочь не погубить жизни обоим— зрелищно же. Также отличились сотрудники вневедомственной охраны, не посчитавших нужным вызвать полицию, и экс-правоохранитель, из-за которого, собственно, все и началось.

Анар Аллахверанов, росгвардейцы и экс-полицейский: кто сядет раньше?Фото: Социальные сети

По трем сотрудникам ведомств, которые когда-то принимали присягу, сейчас также ведется делопроизводство. Накануне заседание посвятили Владимиру Овчинникову, бывшему полицейскому, отдыхавшему в тот день в компании Аллахверанова. В зал пригласили двух девушек- студенток медицинского университета. Они в день убийства Андрея Драчева отдыхали в караоке-клубе и застали финальный раунд подсудимого и погибшего.

- Мы с подругой вышли на улицу и увидели там драку. Вокруг было много людей. Они просто стояли и смотрели на все происходящее. Я и подруга, как хрупкие девушки, не стали вмешиваться и продолжили заказывать такси, - рассказывает студентка медуниверситета. -Позже я увидела, как мужчина (как я потом узнала, по имени Андрей Драчев) после удара рухнул на асфальт. Я с одногруппницей подбежали к нему и попытались оказать медицинскую помощь.

Показания одной свидетельницы дополнила ее подруга .

-Сначала мы решили, что наши действия привели к каким-то результатам. У Драчева появился слабый пульс, - продолжает хабаровчанка. -Он был в коме. Громкое дыхание, которое мы также наблюдали, простите, мы называем дыханием мертвеца. Надеялись, что госпитализация поможет ему выжить. Наивные. С подсудимым Овчинниковым я знакома заочно. Некоторое время мы переписывались в социальных сетях. В тот день я его впервые увидела. Так как у меня хорошая память на лица, я его узнала.

Экс-полицейский Овчинников на протяжении всего заседания очень проницательно вглядывался в лица девушек, а во время дачи показаний не стеснялся ухмыляться.

Константину Драчеву, отцу погибшего, даже пришлось встать и обратить внимание судьи на поведение подсудимого. Потеря сына для него — трагедия, которая полностью изменила его жизнь. Поэтому каждый раз, когда в зале суда рассказывают о травмах Андрея, детально описывая их, он еле сдерживает эмоции.

Ну что ж, нам остается только делать ставки: кто первым окажется за решеткой и получит заслуженное наказание в деле об убийстве Андрея Драчева.

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