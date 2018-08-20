СЕГОДНЯ 13:26 2018-08-20T13:38:41+03:00

Анар Аллахверанов: что известно о популярном фигуранте спустя год после трагедии в центре Хабаровска Фото: Элина ОГАНЕСЯН

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О трагедии, которая случилась 20 августа прошлого года в центре Хабаровска, узнала вся страна. Напомним, что ранним утром возле входа в ночное заведение в уличной драке погиб чемпион России по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Обвинения выдвинули Анару Аллахверанову. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство из хулиганских побуждений». Пока вся общественность вместе с правоохранителями тщательно изучала видеоролики с камер видеонаблюдения с «раундами», обвиняемый скрывался в одной из гостиниц под Хабаровском. Лишь спустя месяц он явился с повинной.

С этого момента начались судебные разбирательства. Оказалось, что фигурантов в деле больше, чем один. Владимира Овчинникова, бывшего сержанта полиции, судят за «Злоупотребление должностными полномочиями». Напомним, что в тот трагичный день он был в компании Анара и вместо того, чтобы предотвратить трагедию, всячески способствовал развитию конфликта, если и не был его зачинщиком. Фигурантами уголовного дела стали и два росгвардейца, которые прибыли на вызов, но тоже не увидели причин везти буйных мужчин в отделение полиции.

Заседания начались зимой этого года. Десятки свидетелей пытались рассказать в зале суда о том, что именно произошло 20 августа прошлого года. «Комсомолка» присутствовала почти на каждом из них, но ситуация с приходом новых очевидцев не менялась. Люди путались в показаниях, нервничали и признавались в попытке дачи взятки за молчание. Под вопросом оставалось много моментов. Один из которых является решающим фактором в квалификации статьи и, следовательно, мере пресечения. Действительно ли Анар Аллахверанов умышленно хотел убить именитого спортсмена или все произошло случайно - просто не рассчитал силы. Пока приговора нет, вопросы так и останутся открытыми.

Что интересно: Анар после происшествия стал едва ли не самым известным подсудимым в Хабаровском крае. Некий уголовный бренд. Многие иностранные издания и вовсе сделали из него супермена, которому удалось нокаутировать чемпиона. Естественно, на поверхность вышли все скелеты. Сразу общественность заговорила о его старшем брате Нагите, который уже отбывает наказание в тюрьме за умышленное причинение тяжких телесных. По данным источника «КП», в момент, когда Нагит вместе с приятелем по скамье подсудимых избивал парня, Анар находился рядом. Конечно, после утечки такой информации все стали говорить о генетике и семейном деле.

По одной из версий, у Аллахверановых есть спортивное ОПГ, которое работает под видом клуба «Мастер». По сути, «физкультурники» в нем выбивают деньги с должников. По некоторым данным, Нагит является главарем группировки, даже сидя в тюрьме. На время заточения он передал бразды правления Аллахверанову-младшему. Он, по всей видимости, в своих методах переплюнул старшего брата. Внушительные деньги на счетах официально безработного студента лишь подтверждают догадки. После августовской трагедии выяснилось, что каждый второй хабаровчанин знает или видел Анара ранее. Он был завсегдатаем местных клубов. И там успел отличиться: вел себя агрессивно, провоцировал драки и демонстрировал ненормальное поведение. Только его экс-девушка, на тот момент без приставки, говорила о том, что Анар - доброй души человек и дрался исключительно, чтобы защитить свои честь и достоинство.

Пока Хабаровский краевой суд, в котором рассматривается резонансное уголовное дело, на «каникулах», родные и близкие погибшего Драчева в надежде ждут скорейшего справедливого приговора.

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