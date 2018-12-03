«Будем добиваться переквалификации статьи»: Адвокаты Аллахверанова хотят смягчить приговор до 9 лет тюрьмы

Судебные разбирательства по делу об убийстве чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева вышли на финишную прямую. Напомним, что Анар Аллахверанов в центре Хабаровска до смерти забил именитого спортсмена и пустился в бега. Месяц его разыскивали оперативники по всей стране, однако обвиняемый в тяжком преступлении пришел в органы сам, заверив, что все это время он находился на рыбалке. За это время в зале суда в качестве свидетелей побывали друзья подсудимого, близкие погибшего и очевидцы той самой уличной драки.

На минувшей неделе прокурор с учетом всех показаний, видеоматериалов, признанных вещдоками, а также доказательств, выявленных на этапе расследования, заявила, что самое справедливое наказание для Анара Аллахверанова - 19 лет строго режима с ограничением свободы сроком на два года.

Не остались в стороне и родственники погибшего Драчева. Они уверены, что обвиняемый в убийстве своей вины не признал. Страдания и боль, которые он причинил их семье, не угаснут никогда, поэтому, по их мнению, Анар должен провести в тюрьме остаток своих дней.

Какой срок получит хабаровская «криминальная звезда» - вопрос, ответ на который ждут с нетерпением тысячи людей. Многие были уверены, что шумиха пройдет, и его приговорят максимум к 8 годам, но после выступления гособвинителя планка заметно возросла.

- В прениях мы постараемся добиться переквалификации статьи на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - рассказывает «КП»-Хабаровск» Константин Лысенко, один из адвокатов Анара Аллахверанова. - Максимальное наказание за совершение данного преступления - 15 лет лишения свободы. Мы имеем все основания уменьшить заявленные гособвинителем 19 лет до 9 лет. Тем более, что никаких отягчающих обстоятельств нет. Нет и доказательств, подтверждающих, что мой подзащитный совершал преступление в алкогольном опьянении. Более того, полагаю, что суд должен учесть смягчающие обстоятельства — явка с повинной, частичное погашение гражданского иска и ухудшение здоровья Анара.

Напомним, что брат и отец погибшего Драчева подали заявление о компенсации морального вреда в размере 4 миллионов рублей — по 2 миллиона на каждого. 50 тысяч из них уже поступили на счет потерпевшей стороны.

Следующее заседание состоится 6 декабря. После прений Анар Аллахверанов произнесет «последнее слово», после которого он услышит приговор суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я никогда не прощу тебе слезы жены»: Отец погибшего Драчева требует пожизненного заключения для Анара Аллахверанова

Родственники Андрея уверены, что обвиняемый своей вины не признал, и наказание для него должно быть самым суровым (подробнее...)

«Бойцовский клуб» Аллахверановых: Если бить, то только на публику

«Комсомолка» выяснила, с чего началось самое громкое уголовное дело прошлого года, и что предшествовало убийству именитого чемпиона в Хабаровске (далее..)

В ТЕМУ

Face to face фигурантов в погонах: Экс-полицейский и росгвардейцы встретились в суде по делу об убийстве Андрея Драчева

Экс-сержант Владимир Овчинников, не предотвративший драку Анара Аллахверанова, выслушал показания коллег, которые вскоре «перевоплотятся» в обвиняемых (подробнее...)