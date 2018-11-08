Face to face фигурантов в погонах: Экс-полицейский и росгвардейцы встретились в суде по делу об убийстве Андрея Драчева

САМОЕ «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЕ» ЗАСЕДАНИЕ

Место встречи - Центральный районный суд. Здесь проходило заседание по громкому уголовному делу, которое возбудили после смерти Андрея Драчева, чемпиона России по пауэрлифтингу. На скамье подсудимых в роли фигуранта - Владимир Овчинников, бывший младший сержант полиции, которого обвиняют по статье «Халатность». Напомним, что утром 20 августа он находился рядом с караоке-баром в центре Хабаровска, где разворачивался конфликт между Анаром Аллахверановым и Андреем Драчевым. К слову, из-за него разговор между спортсменами и завязался. К сожалению, о всех клятвах, которые давал, принимая присягу, правоохранитель в тот день напрочь забыл. Он ничего не предпринял для того, чтобы предотвратить трагический исход. Так, год назад его «с треском» уволили из органов по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», а сейчас он уже без погонов - фигурант уголовного дела.

На этот раз в зале суда слишком много правоохранителей на один квадратный метр. В качестве свидетелей выступали два росгвардейца, которые в то злополучное утро несколько раз приезжали на место трагедии по вызову тревожной кнопки ЦУМа. Не стоит забывать, что и в их отношении возбуждено отдельное делопроизводство по статье «Халатность». Перевоплотиться на время из фигурантов в очевидцы им однозначно было приятно, но волнительно. Тем более, что им уже рассказали о палочке-выручалочке в виде статьи 51 (право не свидетельствовать против самого себя - прим. ред. ) Встреча действующих сотрудников национальной гвардии и бывшего сержанта ППС оказалась увлекательной.

ПРИСЯГА - ТОЛЬКО В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Судья, стороны обвинения и защиты допрашивали действующих сотрудников росгвардии отдельно друг от друга. Оба вели себя не как стражи правопорядка. Были очень агрессивны, перебивали гособвинителя и «теряли память». Естественно, после многих вопросов фигуранты в погонах пытались уйти от ответа, сославшись на 51. Их право. Однако они забыли о том, что все свидетели давали показания во время следствия. Тогда еще никого из сотрудников войск национальной гвардии не обвиняли в халатности. Год назад они не пользовались правом не свидетельствовать против себя, а значит - ничего не скрывали.

После того, как оба дали не обнадеживающие показания, гособвинитель ходатайствовала об оглашении протоколов, приобщенных к материалам дела.

Там они рассказывают, что Владимир Овчинников им сразу говорил о том, что он из органов со словами, да я, мол такой же, как и вы, уезжайте, я сам со всем разберусь. Росгвардейцы ему не поверили, потому что каждый второй в подобных ситуация прикидывается следователем. Кто ж знал, что выпивший высокий парень Владимир тогда говорил правду. В какой-то момент обвиняемый пытался даже положить руку одному из представителей вневедомственной охраны на плечо, но реакция была однозначно агрессивной. Из протокола следует, что Овчинников в то утро был достаточно пьяным, поэтому и поведение было соответствующим. Вел сержант себя очень возбужденно, да и на кадрах с камер видеонаблюдения это было видно невооруженным взглядом: «прыгал», бегал из стороны в стороны. Чего именно он хотел добиться, рассказывали другие свидетели, но тоже расходились во мнениях.

Естественно, в протоколе была информация, которая сыграет против росгвардейцев на их заседанях. Во втором эпизоде драки все правоохранитиели, включая Овчинникова видели травмы на лице Драчева, но никто не вызвал скорую и не попытался отвезти конфликтующих в отделение полиции для оформления заявления. Якобы никто претензий к друг другу не имел, значит и работать не нужно.

- После того, как мы во второй раз приехали на место, увидели уже лежачего Андрея. Вроде, он был еще жив, возле него еще девушки-медики крутились, оказывая помощь. Тогда мы вызвали скорую и повезли Овчинникова в отделение для дачи показаний. В машине он повторил, что работает в полиции, и что из-за этого происшествия у него будут проблемы. Я тогда ему ответил, что нужно было в таком случае дома сидеть, а не водку жрать по утрам, - резюмировал один из свидетелей-росгвардейцев.

ОДНИ ТРЯСУТСЯ, ДРУГОЙ СКУЧАЕТ

Прошло больше года со дня смерти именитого пауэрлифтера, однако страсти не утихают до сих пор. Пока два росгвардейца тряслись, поняв, что 51 статья уже не поможет, сам подсудимый демонстративно зевал. Любопытно, что на всех заседаниях перед Овчинниковым на столе лежит папка с документами. Возможно, каждый раз та же самая, но утверждать с уверенностью мы не будем. Время от времени он лениво перебирает листы, чтоб окружающие не подумали, что ему скучно на заседаниях по его же уголовному делу.

Еще один интересный факт. Все трое - Владимир и два росгвардейца, или в погонах, или когда-то их имели. Двоим из них как-никак полегче, потому что работы после смерти Андрея Драчева они не лишились. Принципиальная позиция командования Восточного округа в том, что сотрудники вневедомственной охраны действовали в рамках действующего законодательства. А вот в действиях тогда еще действовавшего сержанта руководство увидело нарушения.

В любом случае всех троих блюстителей закона вскоре ждут приговоры суда. Скорее всего вместе с ним штат в краевой росгвардии сократится на два человека. А каким будет решение судьи, читайте на нашем сайте. «КП»-Хабаровск» продолжит следить за развитием ситуации.

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