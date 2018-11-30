«Я никогда не прощу тебе слезы жены»: Отец погибшего Драчева требует пожизненного заключения для Анара Аллахверанова

28 ноября в Хабаровске начались прения по одному из самых громких уголовных дел минувшего года. Анара Аллахверанова обвинили в убийстве чемпиона России и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Смертельную уличную драку в самом центре города видела вся страна - видео с камер видеонаблюдения быстро попали в сеть. Единственный и главный подозреваемый пустился в бега. Его объявили в федеральный розыск, лишь спустя месяц он пришел к следователям с повинной, сказав, что все это время он просто был на рыбалке и не знал, что его обвиняют в убийстве.

На протяжении года в зале суда показания давали десятки свидетелей. Рассказы многих оставляли желать лучшего, однако некоторым все же удалось раскрыть важные для следствия детали.

Накануне гособвинитель собрала все рассказы очевидцев, выступавших в суде, все доказательства и заявляла о том, что справедливым наказанием для Аллахверанова будет 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд предоставил слово и родственникам погибшего Андрея.

- Аллахверанову я никогда не прощу слезы, боль, скорбь и обиду моей мамы. Вы убили ее любимого внука. Женщине 77 лет, она не знает и никогда не узнает, как вы убили ее внука, потому что я боюсь потерять и ее. Я никогда не забуду и прощу вам слезы и страдания своей жены, - говорит Константин Драчев, отец погибшего спортсмена. - Она ложится спать со слезами, утром просыпается, берет фотографию Андрея и задает мне один вопрос: «За что и зачем он убил нашего ребенка?». Я никогда не прощу вам переживания и страдания старшего сына. Мы с ним стараемся не говорить об Андрее, для нас он жив. Нам легче думать, что он уехал на соревнования. Я никогда не забуду вам слезы и страдания моих братьев и сестер, которым я запретил приезжать на суды. Ваша честь, у нормального человека не укладывается в голове, как так можно было убить невиновного человека. Мало того, Аллахверанов сам раздул конфликт, убил моего ребенка. Аллахверанов, меня невозможно купить или запугать. Я не боюсь ни вас, ни ваших близких и родных, ни вашего ОПГ.

В заключение Константин Борисович добавил, что боль утраты сына не отпустит его никогда, сейчас все они только учатся жить без Андрея.

- Это не была пьяная драка, как сказал Владимир Мулин, тренер Андрея. Заслуженный тренер и заслуженный человек просто не имел право так говорить, не имея достоверной информации. Все мы видели, что мой сын пытался до последнего избежать конфликта, но Анар и его приятели всячески его провоцировали: и словами, и неоднозначными грубыми жестами. У моего сына просто не было другого выбора. Это нечто поднялось из ада, и фамилия этого нечто - Аллахверанов. И приговор должен быть суровым, вплоть до пожизненного. Чем дольше будет сидеть за решеткой Аллахверанов, тем легче будут жить простые нормальные люди, тем меньше будут проливать слезы матери и отцы, - резюмировал Константин.

Следующим в прениях выступит сторона защиты, после чего Анар Аллахверанов произнесет «последнее слово».

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