Адвокаты убийцы чемпиона-пауэрлифтера обжалуют приговор Хабаровского краевого суда

Неделю назад Хабаровский краевой суд поставил точку в резонансном уголовном деле. Анара Аллахвернова, обвиняемого в убийстве чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева, приговорили к 18 годам в колонии строго режима.

С приговором не согласились адвокаты Аллахверанова, которые расчитывали на переквалификацию статьи и более мягкое наказание - 8 лет колонии. Его невиновность в убийстве из хулиганских побуждений пытались доказать четыре защитника. Во время десятков заседаний адвокаты хотели добиться переквалификации статьи на «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Однако линия защиты не сработала и Анара отправили за решетку на 18 лет.

- Мы уже подготовили апелляционную жалобу. Ее мы направим в Верховный суд России, - рассказывает «КП»-Хабаровск» адвокат Константин Лысенко. - Я и мои коллеги намерены обжаловать приговор суда по двум причинам. Во-первых, в зале суда не был доказан умысел нашего подзащитного, а во-вторых, не была установлена истинная причина смерти Андрея Драчева.

Документы адвокатов будут рассматривать на протяжении двух месяцев. Вполне вероятно, что точка в громком уголовном деле превратится в многоточие.

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