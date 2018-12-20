Убийце чемпиона России по пауэрлифтингу вынесли приговор в Хабаровске

ДРАКА У «ГАЛЕРЕИ»

Утро 20 августа 2017 года. Центр Хабаровска. Перед популярным кафе «Галерея», что находится на цокольном этаже местного ЦУМа, много народу. Подвыпившие зеваки окружили дерущихся молодых парней – чемпиона России и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева и его оппонента Анара Аллахверанова. Сильный удар в лицо, Драчев падает на землю, Аллахверанов подбегает и буквально вколачивает Андрея в землю несколькими точными ударами в лицо. Спортсмен не двигается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/617768" frameborder="0"></iframe> В Хабаровске до смерти забили чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева.! другой источник

Этот сюжет, записанный камерой уличного видеонаблюдения, молниеносно разлетелся по социальным сетям. Общественность взбунтовалась, люди требовали немедленно поймать и арестовать убийцу. В интернете шли жаркие споры о версиях случившегося, а на улицах города спортсмены собирались на митинги.

Андрей был настоящей спортивной звездой. Ему было 32 года.Фото: Социальные сети

Андрей Драчев – российский пауэрлифтер и бодибилдер - был спортивной звездой. В 2010 он стал серебряным призером чемпионата Европы по пауэрлифтингу, через год – призером чемпионата мира. В 2014 году завоевал звание чемпиона России. И это, не считая побед в многочисленных региональных соревнованиях. Ему было 32 года.

- Я никогда не прощу ему [Аллахверанову – ред.] слез моей матери, жены и старшего сына, - сказал на суде Константин Драчев, отец погибшего спортсмена. – Мы с ним стараемся не говорить об Андрее, нам легче думать, что он уехал на соревнования. Приговор должен быть самым суровым. Аллахверанов, я не боюсь ни вас, ни вашего ОПГ.

Люди долго несли цветы к месту, где погиб Андрей.Фото: Борис КОКУРИН

ДОСЬЕ НА АЛЛАХВЕРАНОВА

Сразу после драки Аллахверанов бросился в бега. Ему заочно предъявили обвинения, предполагалось, что поймают его за пару дней, но не тут-то было. Прошла неделя, потом вторая… Анара объявили в федеральный розыск и даже назначили солидную выплату за информацию о его местонахождении. Но в социальных сетях люди с большим скепсисом относились к серьезности поисков и все чаще стали вспоминать о старшем брате Анара и его криминальной жизни, подмечая, мол, наверняка, влиятельные друзья надежно спрятали беглеца.

В списке Анара также много спортивных достижений.Фото: Социальные сети

Анар – тоже своеобразная звезда на спортивном небосклоне города. Боец ММА, участник многих соревнований. Но известен он был не только спортивными победами. Его старший брат Натиг на момент убийства Драчева и по сей день отбывает наказание за причинение тяжких телесных повреждений. «КП» удалось пообщаться с одной из его жертв, назовем его Дмитрий. Парень рассказал, что был близким другом Натига, но решил порвать отношения, узнав о вымогательстве и избиениях, которыми тот обеспечивал себе стабильный доход. Как считает Дмитрий, Аллахверанов-старший был создателем преступной группировки из спортсменов-борцов, куда входил, в том числе, и Анар. Банда была известна зрелищными драками, такими же, какая случилась между Анаром и Андреем в августе 2017.

Натиг и Анар Аллахверановы.Фото: Социальные сети

Но не все считали Анара кровожадным криминальным авторитетом. «КП» удалось поговорить с его теперь уже бывшей возлюбленной Полиной. В эксклюзивном интервью девушка выдвинула свою версию причин потасовки.

- Они оба были неправы. В результате загублено две жизни. Я считаю, что виноваты те, кто просто стоял и смотрел. А они вышли разобраться на равных, как мужик с мужиком. Был повод, - рассказала Полина.

А повод, как объяснила девушка, в том, что Андрей, якобы, назвал Анара «чушкой». На суде эта версия не подтвердилась. Возлюбленная Анара была на заседаниях и давала эти показания, но судья не сочла их достоверными. В этом году девушка вышла замуж за другого.

Девушка рассказывала, что Анар - добрый человек, даже помогал ей кормить бездомных животных.Фото: Предоставлено героем публикации

Спустя месяц после драки у кафе и побега Анар вместе со своим адвокатом сам пришел к правоохранителям и сдался. Но и это лишь после того, как его объявили в федеральный розыск, а за его поимку обещали полмилллиона рублей.Как стало известно «КП», все это время он прятался в гостинице на окраине Хабаровска.

ГОД СУДА

Суд длился с января этого года, на нем выступили десятки свидетелей, и все давали весьма противоречивые показания: одни говорили о банальной пьяной драке, другие — что Анар сам спровоцировал Андрея и не отпускал с «поля боя».

Прокурор с учетом всей полученной информации заявила, что Анар Аллахверанов заслужил 19 лет колонии строгого режима. Адвокаты обвиняемого до последнего пытались добиться переквалификации статьи, чтобы их подзащитному дали 8 лет. Брат и отец погибшего Андрея и вовсе считают, что убийца должен сесть пожизненно.

Спустя месяц после драки с Драчевым Аллахверанов сам сдался силовикам.Фото: Юрий СИЗОВ

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО И ПРИГОВОР

- Уважаемый суд, уважаемые участники процесса. Хочу попросить прощения у семьи и родственников Андрея, - произнося последнее слово перед приговором, Анар Аллахверанов заметно нервничал, переминался и подбирал слова. - За то, что я своим необдуманным поступком причинил им столько боли. Я не хотел и не планировал, как утверждает следствие. Я знаю, что такое потерять родного и любимого человека. Я понимаю семью Андрея. Если бы мог хоть как-нибудь вернуть время назад, то я бы объяснил самому себе и Андрею, что не следовало драться. Нужно быть терпимее к друг другу. Но вернуть время назад мы не можем. Я очень сожалею и раскаиваюсь. Уважаемый суд, я готов понести справедливое наказание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/683042" frameborder="0"></iframe> Последнее слово Анара Аллахверанова.Элина ОГАНЕСЯН

После этого в зале была гробовая тишина. Судья объявила перерыв и спустя несколько часов зачитала приговор. Напомним, что Аллахверанова судили за убийство из хулиганских побуждений (максимальное наказание - пожизненное лишение свободы), с чем категорически были не согласны его адвокаты. Защитники считали, что статья должна быть изменена на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В этом случае максимальное наказание - 15 лет тюрьмы, но адвокаты рассчитывали на восемь.

Однако судья с этим не согласилась. Аллахверанов признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений, запоздалая явка с повинной не засчиталась как смягчающее обстоятельство. Суд приговорил его к 18 годам в колонии строгого режима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/683080" frameborder="0"></iframe> Приговор Анару Аллахверанову.Элина ОГАНЕСЯН

КСТАТИ

На этом история не закончена. Ведь сейчас в Хабаровске параллельно рассматриваются еще два уголовных дела, возбужденных после смертельной драки. Одно из них завели на сотрудников Росгвардии. По версии следствия, силовики могли вмешаться в конфликт и предотвратить трагедию. Наряд вызывал охранник ЦУМа, увидев дерущихся парней. Однако росгвардейцы, приехав на место, не нашли оснований задерживать дерущихся спортсменов.

Второе дело завели на младшего сержанта полиции, который, как полагает следствие, отдыхал в одной компании с Аллахверановым, наблюдал за дракой и всеми силами убеждал росгвардейцев уехать с вызова.

Эти дела продолжает рассматривать суд.

«Комсомольская правда» в Хабаровске» продолжит следить за развитием событий.

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