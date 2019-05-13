В Верховном суде Москвы обжалуют приговор убийце чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева

В конце прошлого года Хабаровский краевой суд вынес приговор убийце чемпиона России по пауэрлифтингу. Анару Аллахверанову служитель Фемиды назначила 18 лет лишения свободы в колонии строго режима. Сторона обвинения сочла такое наказание более чем справедливым, хотя родственники надеялись на самое суровое решение суда - пожизненное заключение. Однако адвокаты осужденного не согласились с приговором и подали жалобу в Верховный суд Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/683042" frameborder="0"></iframe> Последнее слово Анара Аллахверанова.Элина ОГАНЕСЯН

- Сегодня, 13 мая, будет проходить заседание по обжалованию приговора, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Константин Драчев, отец погибшего Андрея. – Оно начнется буквально через несколько часов. Разумеется, о результатах пока говорить рано.

Андрей был настоящей спортивной звездой. Ему было 32 года.Фото: Социальные сети

Напомним, что на апелляцию документы подали адвокаты Анара Аллахверанова. Сами они на протяжении полутора лет пытались добиться переквалификации статьи на более мягкую, ведь, по их мнению, смерть Андрея Драчева – случайное стечение обстоятельств, а Анара нужно было судить по статье за неумышленное причинение тяжких телесных, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Натиг и Анар Аллахверановы.Фото: Социальные сети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/683080" frameborder="0"></iframe> Приговор Анару Аллахверанову.Элина ОГАНЕСЯН

Началось все летом 2017 года в самом центре Хабаровска. Конфликт Анара Алахверанова и Андрея Драчева тогда попал в объективы камер наружного видеонаблюдения. Затем все события уложились в восемь томов материалов уголовного дела. Даже спустя полтора года ответов на многие вопросы так и не последовало. Однако факт остается фактом - Анар в уличной драке до смерти забил чемпиона России по пауэрлифтингу Андрей Драчева - именитого спортсмена, которого уже не вернуть никаким обжалованием приговора.

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