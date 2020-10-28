Врио губернатора Хабаровского края: «Мост на Сахалин вытянет строительную, дорожную и энергетическую отрасли»

В инвестиционном портфеле Хабаровского края 338 проектов с объемом вложений 2, триллиона рублей. Фото: Правительство Хабаровского края

В инвестиционном портфеле Хабаровского края 338 проектов с объемом вложений два триллиона рублей. Об этом заявил на пресс-конференции врио главы региона Михаил Дегтярев.

Приоритетными инвестиционными направлениями глава региона назвал сельское хозяйство, жилье (жилищное и индустриальное), горно-рудное дело, транспортную инфраструктуру.

ЖИЛЬЕ

- Строительная отрасль, к сожалению, после развала Дальспецстроя лишилась флагмана и серьезно просела. Мы по нацпроекту «Жилье» одни из замыкающих по вводу квадратных метров, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

ГОРНО-РУДНОЕ ДЕЛО

- Край очень богат полезными ископаемыми, но, к сожалению, здесь мы не имеем стратегии. Поэтому недавно мы встречались со специалистами Института горного дела ДВО РАН и договорились подготовить по нашему заказу план развития отрасли: где мы и что будем разрабатывать, - сказал врио главы региона.

Он отметил, что если то или иное месторождение берется в разработку, то необходим комплексный подход. Необходимо понимать, кто будет работать, есть ли там энергетические мощности, дорога, и кто ее будет строить.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

- В силу географии края мы ожидаем здесь бурного всплеска деловой активности, потому что вопросы транспортировки грузов и так называемый «сухой порт» в повестке дня стоят. «Сухой порт», глядя на карту России, очевидно должен быть здесь, - добавил Михаил Дегтярев.

Строительство моста с материка на Сахалин также, по мнению врио губернатора, пойдет на пользу экономике Хабаровского края. Напомним, что переход уже точно будет построен в самом узком месте Татарского пролива и соединит материк (от мыса Лазарева) с островом. Мост будет не только автомобильным, но и железнодорожным, что позволит построить хорошие дороги и пути к нижнеамурским селам.

- Он «вытянет» и строительную, и дорожную, и энергетическую отрасли. Надо понимать, что Дальневосточная железная дорога - налогоплательщик номер один в крае, и увеличение объема перевозок ДВЖД впрямую сказывается и на рабочих местах, и на наших доходах, - добавил врио главы края.