Четыре шайбы за три минуты: Хабаровский «Амур» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 1:4. Фото ХК «Салават Юлаев»

В первом периоде ничего не предвещало беды, хабаровчане смотрелись очень неплохо, атаковали и даже опасно бросали по воротам уфимской команды. Правда, безрезультатно. Уфимцы огрызались, но тоже забить не смогли. На перерыв команды отправились, так и не сумев открыть счет в этом матче. Судя по статистике, хоккеисты «Амура» переигрывали соперников - 3 -5 по броскам в створ.

Второй период «Амур» начал в большинстве, игра шла ровно, но на 36 минуте уфимцы устроили хабаровчанам настоящий ад. 35:50 - «Амур» теряет шайбу на синей линии, следует быстрый проход Ильи Баранова к воротам, и «Салават Юлаев» открывает счет. 36:25 Тему Хартикайнен огибает ворота, бросает с «пятака» - 2:0.

37:01 - Данил Башкиров получает шайбу от партнера и легко переигрывает голкипера - 3:0. И 38:27 - опять быстрый проход нападающих уфимской команды, и Вячеслав Солодухин делает счет разгромным - 4:0. Фанаты «Салавата» ликуют, Сергей Светлов грустен и задумчив.

Только на 40 минуте Кириллу Рассказову удалось отыграть один гол. «Амур» действовал в большинстве, и Кирилл подобрал шайбу, только что отрикошетившую после стойки ворот, и отправил ее обратно. К сожалению, больше в этом матче «тиграм» ничего сделать не удалось.

- Матч был двоякий, - отметил после игры Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». - Первый период неплохо начали. Во втором периоде пошли ошибки, пошел брак, и вот эта серия быстрых голов поставила нас в очень плохое положение. После этой серии игра полностью сломалась. К сожалению, отобрать инициативу и переломить ход матча мы не смогли. Второй период для нас давно больная тема. Мы с этим разбираемся, но вот именно второй период, дальняя скамейка у нас не совсем получается. Будем дальше разбираться.

Следующий матч «Амур» проведет в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».

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