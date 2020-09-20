Главным тренером хабаровского «Амура» стал Сергей Светлов Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Как сообщили в хабаровском хоккейном клубе новым главным тренером «Амура» назначен небезызвестный Сергей Светлов, ранее возглавлявший приморский «Адмирал».

- Новым наставником Тигров стал олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Сергей Александрович Светлов, подчеркнули в пресс-службе ХК «Амур». - Новый наставник уже присоединился к команде.

Что касается Павла Торгаева, исполнявшего обязанности главного тренера после ухода Александра Гулявцева, то он вместе с Александром Юдиным и Олегом Филимоновым вошел в тренерский штаб «Амура».

Напомним, что Александр Гулявцев, едва не выведший «Амур» в плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2019/20 годов, покинул хабаровский клуб в межсезонье с формулировкой «По семейным обстоятельствам». Подробности семейных обстоятельств, ни клуб, ни сам Александр Гулявцев не раскрывают.

Вместо него наставником «Амура» был назначен бывший старший тренер команды Павел Гулявцев, которому в случае успешного начала сезона было обещано место главного тренера. Но увы «тигры» стартовали не очень удачно. Из семи проведенных матчей в новом сезоне «Амур» выиграл только один – с рижским «Динамо».

Стоит отметить, что начало нового сезона для хабаровчан омрачилось положительными тестами на коронавирус, когда почти половина команды была вынуждена находиться в карантине, в замкнутом помещении и без нормальных тренировок, что не могло не сказаться на результатах, когда игроков наконец-то выпустили из заточения. Кроме того, к команде долго не могли присоединиться легионеры.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Сергей Александрович Светлов родился 17 января 1961 года в городе Пенза. Советский и российский хоккеист, нападающий.

Титулы и достижения: Олимпийский чемпион 1988 г, Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира 1986 г., призер чемпионатов мира 1985 г., 1987 г., чемпион Европы 1986, призер чемпионата Европы 1985 г. ,1987 г. кавалер ордена «Знак Почёта», победитель МЧМ 1979 г.

В 1979, 1980-1983 и 1985-1988 годах становился призёром первенства СССР.

Тренерская карьера: В 1995 перешел на тренерскую работу, работал главным тренером клуба 1-й лиги Германии «Ландсберг».

февраль 2010 - май 2010 — главный тренер хоккейного "Лада"

сентябрь 2010 - декабрь 2010 — главный тренер хоккейного клуба "Амур"

октябрь 2012 - сентябрь 2013 — главный тренер хоккейного клуба "Атлант" (Выход в плей-офф)

декабрь 2013 - главный тренер хоккейного клуба «Адмирал». (Выход в плей-офф)

август 2014 - 16.09.2015 главный тренер ХК "Лада" (отправлен в отставку)

В сезоне 2019/20 годов возглавлял ХК «Адмирал».

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