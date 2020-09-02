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Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на сентябрь 2020 года

Новый сезон 2020/21 годов «тигры» начнут поединком в Череповце с «Северсталью»
Борис КокуринБорисКокурин
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Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на сентябрь 2020 года. Фото ХК «Металлург»

Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на сентябрь 2020 года. Фото ХК «Металлург»

Хоккейная команда из Хабаровска завершила подготовку к новому сезону и готова начать борьбу за попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В межсезонье в команде произошли множество изменений, «Амур» расстался со своим главным тренером, едва не исполнившим мечту местных болельщиков и не прорвавшимся в гонку на выбывание.

Александр Гулявцев ушел по семейным обстоятельствам (формулировка, ставшая уже традиционной для хабаровских главных тренеров), в клубе назначили на его место Павла Торгаева, раньше бывшего правой рукой Гулявцева. Несмотря на не очень результативные игры в «предсезонке» в клубе уверены – у него все получится.

Сама же команда пополнилась новыми, перспективными игроками, готовыми играть на результат. Получится, или нет посмотрим уже совсем скоро. Первая игра состоится 3 сентября, на выезде.

Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на сентябрь 2020 года

Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на сентябрь 2020 года

Фото: пресс-служба ХК "Амур"

МАТЧИ В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА ХК «АМУР»:

3 сентября, четверг, «Северсталь» - «Амур». Регулярный чемпионат. Череповец, начало в 19:00 по московскому времени.

5 сентября, суббота, «Локомотив» - «Амур». Регулярный чемпионат. Ярославль, начало в 17:00 по московскому времени.

7 сентября, понедельник, «Авангард» - «Амур». Регулярный чемпионат. Балашиха, начало в 19:30 по московскому времени.

9 сентября, среда, «Металлург-Магнитогорск» - «Амур». Регулярный чемпионат. Магнитогорск, начало в 17:00 по московскому времени.

12 сентября, суббота, «Амур» - ЦСКА. Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 10:00 по московскому времени (17:00 по хабаровскому).

14 сентября, понедельник, «Амур» - «Динамо-Москва». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

16 сентября, среда, «Амур» - «Динамо-Рига». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19 часов по хабаровскому).

20 сентября, воскресенье, «Трактор» - «Амур». Регулярный чемпионат. Челябинск, начало в 15:00 по московскому времени.

22 сентября, вторник, «Нефтехимик» - «Амур». Регулярный чемпионат. Нижнекамск, начало в 19:30 по московскому времени.

24 сентября, четверг, «Торпедо-Нижний Новгород» - «Амур». Регулярный чемпионат. Нижний Новгород, начало в 19:00 по московскому времени.

26 сентября, суббота, «Спартак» - «Амур». Регулярный чемпионат. Москва, начало в 17:00 по московскому времени.

Жирным шрифтом выделены домашние матчи.

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