Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на сентябрь 2020 года. Фото ХК «Металлург»

Хоккейная команда из Хабаровска завершила подготовку к новому сезону и готова начать борьбу за попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В межсезонье в команде произошли множество изменений, «Амур» расстался со своим главным тренером, едва не исполнившим мечту местных болельщиков и не прорвавшимся в гонку на выбывание.

Александр Гулявцев ушел по семейным обстоятельствам (формулировка, ставшая уже традиционной для хабаровских главных тренеров), в клубе назначили на его место Павла Торгаева, раньше бывшего правой рукой Гулявцева. Несмотря на не очень результативные игры в «предсезонке» в клубе уверены – у него все получится.

Сама же команда пополнилась новыми, перспективными игроками, готовыми играть на результат. Получится, или нет посмотрим уже совсем скоро. Первая игра состоится 3 сентября, на выезде.

Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на сентябрь 2020 года Фото: пресс-служба ХК "Амур"

МАТЧИ В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА ХК «АМУР»:

3 сентября, четверг, «Северсталь» - «Амур». Регулярный чемпионат. Череповец, начало в 19:00 по московскому времени.

5 сентября, суббота, «Локомотив» - «Амур». Регулярный чемпионат. Ярославль, начало в 17:00 по московскому времени.

7 сентября, понедельник, «Авангард» - «Амур». Регулярный чемпионат. Балашиха, начало в 19:30 по московскому времени.

9 сентября, среда, «Металлург-Магнитогорск» - «Амур». Регулярный чемпионат. Магнитогорск, начало в 17:00 по московскому времени.

12 сентября, суббота, «Амур» - ЦСКА. Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 10:00 по московскому времени (17:00 по хабаровскому).

14 сентября, понедельник, «Амур» - «Динамо-Москва». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

16 сентября, среда, «Амур» - «Динамо-Рига». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19 часов по хабаровскому).

20 сентября, воскресенье, «Трактор» - «Амур». Регулярный чемпионат. Челябинск, начало в 15:00 по московскому времени.

22 сентября, вторник, «Нефтехимик» - «Амур». Регулярный чемпионат. Нижнекамск, начало в 19:30 по московскому времени.

24 сентября, четверг, «Торпедо-Нижний Новгород» - «Амур». Регулярный чемпионат. Нижний Новгород, начало в 19:00 по московскому времени.

26 сентября, суббота, «Спартак» - «Амур». Регулярный чемпионат. Москва, начало в 17:00 по московскому времени.

Жирным шрифтом выделены домашние матчи.

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