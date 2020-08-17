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Марек Лангхамер - вратарь хабаровского «Амура» признан лучшим голкипером Мемориала Ромазана

Только в матче с «Автомобилистом» Лангхамер отразил 52 шайбы в свои ворота
Борис КокуринБорисКокурин
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Марек Лангхамер, вратарь хабаровского «Амура» признан лучшим голкипером Мемориала Ромазана

Марек Лангхамер, вратарь хабаровского «Амура» признан лучшим голкипером Мемориала Ромазана

Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Мемориал Ромазана в Магнитогорске - традиционный турнир в межсезонье, где команды перед стартом основной борьбы в чемпионате Континентальной хоккейной лиги могут проверить свои составы. Обкатать в боевой обстановке новичков, посмотреть, как работают звенья, насколько верны те или иные решения тренерского штаба. Да и болельщиков, уставших без хоккея, порадовать матчами.

В этом году в турнире лучшим вратарем из всех не самых слабых команд, принимавших в нем участие, был признан Марек Лангхамер. Его фееричный матч с «Автомобилистом», где голкипер хабаровского «Амура» стоял, как скала, отбивая атаку за атакой, достоин того, чтобы войти в историю. Пятьдесят две отбитых шайбы за игру - таким результатом не каждый вратарь может похвастаться. Поэтому не удивительно, что именно Лангхамера признали лучшим вратарем Мемориала Ромазана.

Марек Лангхамер, вратарь хабаровского «Амура» признан лучшим голкипером Мемориала Ромазана

Марек Лангхамер, вратарь хабаровского «Амура» признан лучшим голкипером Мемориала Ромазана

Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В отличие от чешского голкипера, остальная команда лавров не снискала. «Амур» финишировал в хвосте турнирной таблицы. На то есть ряд объективных причин - уверен Павел Торгаев, исполняющий обязанности главного тренера после неожиданного ухода из команды Александра Гулявцева.

- Состоялся очень хороший турнир с участием сильных команд, - подводит итоги выступления хабаровской команды Павел Торгаев. - Проверили себя. В первую очередь, посмотрели сочетания звеньев. Конечно, не все игры были одинаковые. Мы допускали много ошибок. Наверное, это свойственно предсезонным турнирам, предсезонной подготовке. Увидели множество недостатков и в обороне, и нападении. Есть почва для размышлений, есть над чем работать. Будем продолжать готовиться к сезону.

Что касается положительных моментов, то нынешний наставник «Амура», которого, кстати, вполне возможно, перед началом сезона в КХЛ утвердят в должности главного тренера, отмечает неплохую игру команды в неравных составах.

Нынешний наставник «Амура» отметил неплохую игру команды в неравных составах

Нынешний наставник «Амура» отметил неплохую игру команды в неравных составах

Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Достаточно хорошее было большинство, - подчеркивает Павел Торгаев. - Забросили хорошие шайбы в матче с «Металлургом». К плюсам также отнесу нашу игру в меньшинстве. Много приходилось играть в неравных составах, пропустили немного, это радует. С настроем и желанием работать у игроков все в порядке.

И это несмотря на довольно напряженный график «предсезонки». За 16 дней «Амур» сыграл восемь матчей - естественно, у команды накопилась усталость, кто-то из игроков травмировался, а кто-то пока даже не прибыл из-за границы, что сказалось на глубине состава «тигров».

- У нас действительно возникла проблема с составом, - рассуждает и.о. главного тренера «Амура». - Не было возможности для ротации. Часть игроков получила повреждения. В последней игре после длительной паузы вышел и Владислав Ушенин, который не тренировался семь дней, а также Кирилл Рассказов. Дали им возможность почувствовать себя на льду. Будем работать над тем, чтобы по всем медицинским показаниям вся обойма была готова к сезону.

Расписание игр «Амура» на сентябрь

Расписание игр «Амура» на сентябрь

Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Сезон же у «Амура» стартует уже 3 сентября игрой с «Северсталью» на выезде. Первый домашний матч на льду «Платинум Арены» «тигры» проведут 12 сентября с мощнейшим ЦСКА. Впрочем, в прошлом сезоне хабаровчане показали москвичам что такое настоящая воля к победе, буквально раскатав чемпионов по своему льду. Ждем, надеемся и верим в команду.

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