Марек Лангхамер, вратарь хабаровского «Амура» признан лучшим голкипером Мемориала Ромазана Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Мемориал Ромазана в Магнитогорске - традиционный турнир в межсезонье, где команды перед стартом основной борьбы в чемпионате Континентальной хоккейной лиги могут проверить свои составы. Обкатать в боевой обстановке новичков, посмотреть, как работают звенья, насколько верны те или иные решения тренерского штаба. Да и болельщиков, уставших без хоккея, порадовать матчами.

В этом году в турнире лучшим вратарем из всех не самых слабых команд, принимавших в нем участие, был признан Марек Лангхамер. Его фееричный матч с «Автомобилистом», где голкипер хабаровского «Амура» стоял, как скала, отбивая атаку за атакой, достоин того, чтобы войти в историю. Пятьдесят две отбитых шайбы за игру - таким результатом не каждый вратарь может похвастаться. Поэтому не удивительно, что именно Лангхамера признали лучшим вратарем Мемориала Ромазана.

Марек Лангхамер, вратарь хабаровского «Амура» признан лучшим голкипером Мемориала Ромазана Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В отличие от чешского голкипера, остальная команда лавров не снискала. «Амур» финишировал в хвосте турнирной таблицы. На то есть ряд объективных причин - уверен Павел Торгаев, исполняющий обязанности главного тренера после неожиданного ухода из команды Александра Гулявцева.

- Состоялся очень хороший турнир с участием сильных команд, - подводит итоги выступления хабаровской команды Павел Торгаев. - Проверили себя. В первую очередь, посмотрели сочетания звеньев. Конечно, не все игры были одинаковые. Мы допускали много ошибок. Наверное, это свойственно предсезонным турнирам, предсезонной подготовке. Увидели множество недостатков и в обороне, и нападении. Есть почва для размышлений, есть над чем работать. Будем продолжать готовиться к сезону.

Что касается положительных моментов, то нынешний наставник «Амура», которого, кстати, вполне возможно, перед началом сезона в КХЛ утвердят в должности главного тренера, отмечает неплохую игру команды в неравных составах.

Нынешний наставник «Амура» отметил неплохую игру команды в неравных составах Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Достаточно хорошее было большинство, - подчеркивает Павел Торгаев. - Забросили хорошие шайбы в матче с «Металлургом». К плюсам также отнесу нашу игру в меньшинстве. Много приходилось играть в неравных составах, пропустили немного, это радует. С настроем и желанием работать у игроков все в порядке.

И это несмотря на довольно напряженный график «предсезонки». За 16 дней «Амур» сыграл восемь матчей - естественно, у команды накопилась усталость, кто-то из игроков травмировался, а кто-то пока даже не прибыл из-за границы, что сказалось на глубине состава «тигров».

- У нас действительно возникла проблема с составом, - рассуждает и.о. главного тренера «Амура». - Не было возможности для ротации. Часть игроков получила повреждения. В последней игре после длительной паузы вышел и Владислав Ушенин, который не тренировался семь дней, а также Кирилл Рассказов. Дали им возможность почувствовать себя на льду. Будем работать над тем, чтобы по всем медицинским показаниям вся обойма была готова к сезону.

Расписание игр «Амура» на сентябрь Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Сезон же у «Амура» стартует уже 3 сентября игрой с «Северсталью» на выезде. Первый домашний матч на льду «Платинум Арены» «тигры» проведут 12 сентября с мощнейшим ЦСКА. Впрочем, в прошлом сезоне хабаровчане показали москвичам что такое настоящая воля к победе, буквально раскатав чемпионов по своему льду. Ждем, надеемся и верим в команду.

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