Хабаровский «Амур» проиграл свой второй матч на Мемориале Ромазана магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:5

Хабаровский «Амур» проиграл второй матч на Мемориале Ромазана магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:5. Фото ХК «Металлург»

После «никакой» игры с «Автомобилистом», главным героем которой стал голкипер «тигров» Марек Лангхамер отразивший 52 броска в свои ворота, «Амур» снова вышел на лед в Магнитогорске чтобы продолжить борьбу за Кубок Ромазана.

На этот раз соперником хабаровчан стали хозяева турнира - магнитогорский «Металлург», команда, которая в этом году стремиться вернуть себе обладание кубком. С хорошей мотивацией и весьма перспективным составом. Кстати, в этот раз тренерский штаб «Магнитки» выпустил на лед своих новичков.

Правда в первом периоде игра у хозяев льда не заладилась. Две ошибки, два удаления и как следствие две шайбы в своих воротах от хабаровского «Амура». Отличились Валентин Пьянов, на 11 минуте (игра в большинстве пять на три) и Александр Горшков (пять на четыре) забросивший шайбу ровно минуту спустя.

Однако уже к концу двадцатиминутки «Металлург» собрался и нашел свою игру. На 13 минуте Николай Кулемин отыгрывает одну шайбу, а за 9 секунд до конца периода Игорь Штырев голом «в раздевалку» сравнивает счет.

Второй период «Амур» полностью провалил. Почти все двадцать минут «Металлург» провел в зоне «Амура» доминируя и беспрерывно атакуя. Как результат две новые шайбы в воротах Евгения Аликина с разницей в 10 минут. По ощущениям в этой «предсезонке» Евгений никак не может набрать свою оптимальную форму и пока уступает Лангхамеру в количестве пропущенных шайб. Впрочем, все еще впереди.

Третий период «Магнитка» начала с ощутимым преимуществом и, хотя «Амур» собрался, но совершить камбэк, которого затаив дыхание ждали о него неспящие дома болельщики, так и не смог. «Металлург», напротив, упрочил свое положение забив пятую шайбу хабаровчанам. Со счетом 5:2 команда из Магнитогорска и выиграла в этом матче.

При всем уважении к Павлу Торгаеву, «тиграм» явно не хватает опытного «главного» способного настроить игру в общем-то неплохих хоккеистов и привести команду к победе. Чувствуется неуверенность в нападении, игроки, выходя к чужим воротам вместо того, чтобы бросать ищут кому отдать передачу, теряют скорость и драгоценные секунды, за которые защита успевает выстроить непробиваемый заслон, отобрать шайбу и организовать опасную контратаку.

Хотя надо быть справедливыми, это первый сезон Павла Торгаева в роли исполняющего обязанности главного тренера «Амура» (его назначили после неожиданного ухода Александра Гулявцева) и вполне возможно что со временем к нему все-таки придет уверенность и он сможет организовать внятную и острую игру «тигров».

Возвращаясь к матчу с «Металлургом», стоит отметить, что по послематчевым буллитам «Амур» все-таки переиграл соперника со счетом 2:1.

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