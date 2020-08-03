Исполняющий обязанности главного тренера хабаровского «Амура» подвел итоги встреч с «Сибирью»

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО

Выставочные матчи в Новосибирске это конечно не чемпионат, но болельщики этих игр ждали с нетерпением – соскучились по настоящему хоккею, да и на обновленную команду хотелось посмотреть, что называется «в деле». Два матча подряд с «Сибирью» успели и порадовать хабаровчан и немного огорчить.

Первую встречу «Амур» выиграл с преимуществом в три очка, так и не дав поразить свои ворота. Вторую проиграл по буллитам. Казалось бы, результат достойный, но было видно, что хабаровская команда еще далека от своих оптимальных кондиций, игроки устают, теряют скорость, а игроки на площадке часто не понимают друг друга.

Защита тоже допускает досадные ошибки. Тот же Евгений Аликин – один из лучших голкиперов лиги прошлого сезона в этом матче пропускал довольно обидные шайбы. Но все-таки не стоит забывать, что это самое начало тренировочного процесса и «тиграм» предстоит тщательная работа по восстановлению физической и игровой формы, особенно после длительной самоизоляции.

- Игры были очень полезные, - отмечает Павел Торгаев, и.о. главного тренера ХК «Амур». - Посмотрели ребят, которые претендуют на место в составе. В первом матче долго не могли забить. Но в третьем периоде сумели открыть счет. Понравились некоторые ребята, которые влились в команду, некоторым еще нужно доказывать свое место в составе. Вторая игра была намного сложнее. «Сибирь» выставила почти основной состав. Получился хороший, боевой матч. Конечно, мы ещё далеки до оптимальных кондиций, в которых нужно начинать чемпионат. Но мы придерживаемся одной модели игры. Старались гнуть эту линию как в первом, так и втором матче.

НА ПИК ДОЛЖНЫ ВЫЙТИ К СЕЗОНУ

Во второй игре особенно смутило зрителей, к сожалению, пока виртуальных (допуск болельщиков на матчи запрещен из-за коронавируса), количество удалений у «Амура». «Сибирь» огромное (по хоккейным меркам) количество времени провела в большинстве, чем и не преминула воспользоваться. На вполне резонный вопрос: «Чего же так не аккуратно», ответ один – физической формы не хватило.

- Правила ужесточились, любые толчки в спину караются удалениями, - подчеркивает исполняющий обязанности главного тренера «Амура». - Повторюсь, игроки находятся не в лучших игровых кондициях. Поэтому сейчас кто лучше готов, тот лучше играет, катается. Многие удаления стали следствием неоптимальной физической формы. У одних игроков была возможность дома кататься, у других нет. Это было видно и в первые дни тренировок, а также при прохождение углубленного медицинского обследования.

Разницу в подготовке тренерский штаб «тигров» собирается нивелировать во время предсезонных сборов, на пик формы он должны выйти к началу сезона

- Добирать будем как через ледовые тренировки, так и через занятия на земле, - рассказывает Павел Торгаев.

ЖДЕМ ЗОГОРНА, ФАЙЗУЛЛИНА, ЯКУПОВА

В матчах так и не увидели многих игроков «основы» прошлого сезона. Что не удивительно, например Данил Файзуллин сейчас проходит реабилитацию – хоккеист ранее получил неприятную травму, во время отдыха лечился, сейчас понемногу выходит на лед, но к играм его пока не допускают. А вот Наиль Якупов пока даже на лед выти не может по медицинским показаниям. Впрочем, по мнению и.о. главного тренера скоро оба они смогут присоединиться к работе в основной группе. Так же в команде ждут и братьев Зогорна.

- Они наши основные игроки, - подчеркивает Павел Торгаев. - Мы на них очень надеемся. Как решатся вопросы с документами, они присоединятся к нам. Насколько я знаю, они работают с персональным тренером как в зале, так и на льду.

После матчей в Новосибирске «Амур» перебирается в Москву, где проведет контрольные матчи в красноярским «Соколом» и подмосковным «Витязем». Затем «тиграм» предстоит еще один перелет в Магнитогорск, где они примут участие в традиционном предсезонном турнире.

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