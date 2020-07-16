2020-07-16T08:16:51+03:00
Спорт

Хабаровский «Амур» расторг контракт с Ондржеем Витасеком

Соглашение было закрыто с формулировкой: «по соглашению сторон».
Борис КОКУРИН
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Хабаровский «Амур» расторг контракт с Ондржеем ВитасекомХабаровский «Амур» расторг контракт с Ондржеем ВитасекомФото: пресс-служба ХК "Амур"
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Как сообщили в хоккейном клубе «Амур» чешский защитник Ондржей Витасек в следующем сезоне не будет играть за хабаровскую команду.

- Контракт с Ондржеем Витасеком расторгнут по соглашению сторон, - рассказали в пресс-службе «тигров». - Чех дебютировал за Тигров в прошлом сезоне. Провел 55 матчеи , набрал 12 очков (5+7), при показателе полезности «-4». Благодарим за проделанную работу и желаем дальнейших спортивных успехов.

Напомним что игроки «Амура» начали подготовку к новому хоккейному сезону сразу же после углубленного медицинского обследования в том числе и на COVID-19. Несмотря на упорно распускаемые слухи, что хабаровская команда по тем или иным причинам может быть исключена из Континентальной хоккейной лиги, «тигры» прошли все необходимые процедуры для того чтобы начать сезон в КХЛ.

Об этом рассказал Семен Экшенгер, министра спорта Хабаровского края. По его словам, костяк команды сохранен, хоккеисты приступили к тренировочному процессу. Мало того скоро болельщики сами смогут в этом убедиться, естественно если позволит эпидемическая ситуация. В планах клуба провести открытую тренировку, где можно будет посмотреть и пообщаться с игроками.

- Все необходимые финансовые позиции сохранены в необходимых объемах, чтобы команда участвовала в бесперебойном тренировочном процессе и в игровом сезоне, - подчеркнул министр. - вся необходимая заявочная компания проведена, и хоккейный клуб «Амур» зачислен в число участников следующего сезона.

Так же «Амур» продолжает пополнять состав перспективными хоккеистами, так на днях в команду вошел белорус Никита Феоктистов и форвард Валентин Пьянов. Так же продлили контракты братья Ушенины и Зогорны. Сохранился и состав тренерского штаба с Александром Гулявцевым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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