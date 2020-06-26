2020-06-26T13:18:27+03:00
Спорт

Хабаровский «Амур» приступит к предсезонной подготовке в середине июля

В клубе уже утвержден график тренировок и выставочных матчей
Борис КОКУРИН
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Хабаровский «Амур» приступит к предсезонной подготовке в середине июляХабаровский «Амур» приступит к предсезонной подготовке в середине июляФото: пресс-служба ХК "Амур"
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Начнется все с традиционного в этом году для всех спортсменов, углубленного медицинского обследования. Изучать организмы «тигров» врачи будут ориентировочно с 14 по 20 июля, после этого команды сразу же приступит к тренировкам в Хабаровске. Продляться они до 29 июля, в уже на следующий день хоккеисты вылетят в Новосибирск, где 31 июля и 1 августа проведут выставочные матчи с местной «Сибирью».

- Следующим этапом подготовки станет учебно-тренировочный сбор в Москве. Он пройдёт с 3 по 9 августа и будет включать в себя два выставочных матча: с красноярским «Соколом» (дата уточняется) и подмосковным «Витязем» (9 августа, Подольск), - сообщили в пресс-службе ХК «Амур».

11 августа тигры переместятся в Магнитогорск, где примут участие в традиционном турнире, посвященном памяти И.Х. Ромазана. Соперниками дальневосточников станут «Металлург», «Автомобилист» и «Куньлунь».

- Завершающим этапом предсезонной подготовки станет второй учебно-тренировочный сбор в Москве. Он пройдёт с 15 по 31 августа, в его рамках состоятся ещё три выставочных матча. Соперники: «Авангард» (19 августа), московское «Динамо» (21 августа) и «Спартак» (23 августа), - отметили в клубе.

Сейчас же в хабаровской команде заканчивается формирование состава. Известно, что с клубом подписал однолетний контракт форвард Валентин Пьянов, так же, в обмен на денежную компенсацию, выплаченную подмосковному «Витязю», в Хабаровск приходит нападающий Наиль Якупов. Так же проведены переговоры с братьями Зогорна, которые остаются в «Амуре».

Помимо этого, руководство «Амура» подписало новые соглашения с защитниками: Павлом Турбиным, Никитой Александровым, Валерием Васильевым и Максимом Игнатовичем, нападающими: Данилом Файзуллиным, Александром Горшковым, Артуром Болтановым, Игорем Величкиным, Кириллом Рассказовым, Артемом Железковым, Денисом Голубевым и Александром Кузнецовым.

Продлены контракты с главным тренером «Амура» Александром Гулявцевым. Вместе с ним останутся в клубе тренер по работе с нападающими Павел Торгаев, тренер защитников Александр Юдин, наставник вратарей Олег Филимонов, видеотренер Станислав Басов и тренер по физической подготовке Денис Богданов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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