В хабаровском «Амуре» опять будет играть форвард Валентин Пьянов

Как сообщили в хоккейном клубе «Амур», руководству удалось достичь договоренности о заключении однолетнего контракта с неограниченно свободным агентом Валентином Пьяновым. В прошлом сезоне нападающий защищал цвета «Авангарда», а этом будет играть за «тигров». Вместе с омской командой 28-летний форвард вышел в плей-офф и в ее составе провел 56 матчей, набрав 14 очков (10+4), показатель полезности - «+7».

Пьянов в «Амуре» не новичок. За хабаровскую команду Валентин играл годом ранее и в клубе его помнят, как креативного игрока, не боящегося черновой работы, и как мастера обостряющих передач. 21 раз нападающий выступил в качестве ассистента при взятии ворот, а сам отличился шесть раз. Итог – 27 очков и второе место в топе бомбардиров команды.

- Валентин - очень квалифицированный хоккеист, который может играть и в центре, и на позиции крайнего нападающего. Вокруг такого игрока можно строить звено.– объясняет выбор руководства «Амуре» Вадим Покотило, заместитель спортивного директора по селекционной работе хабаровского клуба. - Он имеет опыт выступления за нашу команду в сезоне 18/19, причём, опыт успешный. Валентин стал вторым бомбардиром «Амура». Кроме того, с ним в Хабаровске успел поработать и наш главный тренер. Так что Александр Вячеславович чётко понимает, как можно максимально раскрыть сильные стороны игрока и как его использовать. Плюс к этому, Валентин - настоящий командный игрок, к его человеческим качествам нет никаких вопросов. В целом мы уверены, что это подписание прилично усилит атакующую мощь команды.

Напомним, что сейчас в «Амуре» идет формирование состава на следующий сезон. Не так давно стало известно, что в обмен на денежную компенсацию, выплаченную подмосковному «Витязю», в хабаровский клуб приходит нападающий Наиль Якупов. И что братья Зогорны остаются в Хабаровске. Также руководство «Амура» подписало новые соглашения с защитниками: Павлом Турбиным, Никитой Александровым, Валерием Васильевым и Максимом Игнатовичем, нападающими: Данилом Файзуллиным, Александром Горшковым, Артуром Болтановым, Игорем Величкиным, Кириллом Рассказовым, Артемом Железковым, Денисом Голубевым и Александром Кузнецовым.

Уже продлены контракты с главным тренером «Амура» Александром Гулявцевым. Вместе с ним останутся в клубе тренер по работе с нападающими Павел Торгаев, тренер защитников Александр Юдин, наставник вратарей Олег Филимонов, видеотренер Станислав Басов и тренер по физической подготовке Денис Богданов.

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