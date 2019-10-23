2019-10-23T08:26:41+03:00
Спорт

Шутка за триста: Александр Гулявцев, главный тренер хабаровского «Амура» объяснил, почему машине арбитра Гашилова ничего не угрожает

Тем не менее, решением Континентальной хоккейной лиги хабаровский клуб оштрафовали на 300 тысяч рублей
Василий ЗАДУНАЕВ
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Шутка за триста: Александр Гулявцев, главный тренер хабаровского «Амура» объяснил, почему машине арбитра Гашилова ничего не угрожаетШутка за триста: Александр Гулявцев, главный тренер хабаровского «Амура» объяснил, почему машине арбитра Гашилова ничего не угрожаетФото: пресс-служба ХК "Амур"
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Инцидент произошел во время очень напряженного матча «Амур» (Хабаровск) - «Динамо» (Москва). Напомним, что московский клуб учинил хабаровчанам настоящий разгром. Особенно отличился Даниил Тарасов, забросивший в ворота «тигров» сразу четыре шайбы. Еще одну забил Максим Афиногенов.

«Амур» сумел ответить только одним голом, но зато сумел избежать позорного поражения в «сухую». Понятно, что воздух во время матча буквально искрился от напряжения, тем более что первый гол после которого команда «поплыла», хозяева площадки получили играя в меньшинстве и тренер «Амура» не всегда был доволен решением арбитров.

Как раз после того как динамовец Андрей Миронов провел силовой прием против защитника «Амура» Онджея Витасека. Нервы у Александра Гулявцева, главного тренера «тигров» не выдержали, и он крикнул судье: «Витя, что не было? Не было? Я тебе в Перми машину сожгу! Понял?».

"Я тебе машину сожгу".

Чуть позже Александр Глявцев объяснил, что совсем не хотел сжигать автомобиль арбитра – просто, так пошутил.

- Во-первых, это эмоции, во-вторых просто шутка. Никто не собирался и не собирается этого делать. Хотя много информации такой поступает… Еще раз повторюсь, что я с Виктором Гашиловым в хороших отношениях у меня к нему претензий никаких нету ни личных, ни жизненных. Так что я думаю, что это больше эмоции. Я даже не знаю, какая у Гашилова машина, ну просто сказал – машина, не квартиру же говорить, - отметил Александр Гулявцев.

Впрочем Континентальная хоккейная лига шутки не поняла. Изучив имеющиеся материалы, квалифицировала действия главного тренера ХК «Амур» как нарушение одной из статей регламента лиги и наложила на хоккейный клуб «Амур» штраф в размере 300 тысяч рублей.

Объяснение шутки.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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