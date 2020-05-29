Многоходовочка: хабаровский «Амур» обменял Сергея Плотникова на нескольких игроков «Магнитки»

Как сообщили в хабаровском клубе, «Амур» и «Металлург» произвели обмен. В Магнитогорск отправляется Сергеи Плотников, ранее перешедший в команду из питерского СКА, а хабаровскую команду пополнят игроки «Магнитки».

- Это 21-летний защитник Савелий Ольшанский, имеющий опыт выступления за молодежную сборную России, и 25-летний нападающий Владимир Бутузов. Кроме этого хабаровчане получили права на молодых игроков - Дениса Смирнова, Егора Замулу и Егора Спиридонова, а также денежную компенсацию, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Но это еще не все, за первым обменом последовал второй: в хабаровской команде права на Егора Замулу и Егора Спиридонова были обменяны в питерский СКА на Илью Каблукова и Максима Карпова. Но, как предполагают специалисты, это не последняя комбинация - вполне возможно, что «Амур» может продолжить серию обменов уже с Каблуковым и Карповым.

Сам Сергей Плотников этим многоходовым обменом не удивлен, как заявил чемпион мира и воспитанник хабаровского хоккея, он благодарен клубу за понимание, но его цель - взять еще один Кубок Гагарина, а не просто вместе с командой выйти в плей-офф. Так что он благодарен клубу и надеется, что когда-нибудь все-таки еще сыграет в родном городе.

Тем не менее сейчас «Амур» остался и без Игоря Руденкова, который уехал в питерский СКА, и без Сергея Плотникова, надеющегося на победу «Магнитки». Несмотря на это в хабаровском клубе идет формирование состава на следующий сезон. Недавно стало известно, что братья Зогорны остаются в «Амуре».

Уже продлены контракты с главным тренером «Амура» Александром Гулявцевым. Вместе с ним останутся в клубе тренер по работе с нападающими Павел Торгаев, тренер защитников Александр Юдин, наставник вратарей Олег Филимонов, видеотренер Станислав Басов и тренер по физической подготовке Денис Богданов.

Также хабаровский клуб подписал новые соглашения с защитниками: Павлом Турбиным, Никитой Александровым, Валерием Васильевым и Максимом Игнатовичем, нападающими: Александром Горшковым, Артуром Болтановым, Игорем Величкиным, Кириллом Рассказовым, Артемом Железковым, Денисом Голубевым и Александром Кузнецовым. Также в клубе рассчитывают оставить братьев Ушениных, но они свое решение пока не приняли.