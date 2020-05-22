Громкий обмен, сделанные предложения, новички и зарплаты: в руководстве хабаровского «Амура» рассказали, каким видят будущее команды
Главное, что волнует сейчас хабаровских болельщиков - каким у «Амура» будет состав на следующий сезон. Прошедшие игры, когда «Амур» чуть не попал в плей-офф, показали потенциал команды, но у большинства фанатов оставили чувство глубокой неудовлетворенности. Тот случай, когда все видели, что можем, но не смогли. Красивой точки не вышло, несмотря на поддержку зрителей и энтузиазм игроков. Что будет с командой в сезоне 2020/21 годов - рассказал заместитель спортивного директора ХК «Амур» по селекционной работе.
СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
- Сразу скажу, что для нас главной задачей было и остается сохранение игроков прошлогоднего состава, в которых мы заинтересованы, - подчеркнул Вадим Покотило, заместитель спортивного директора ХК «Амур» по селекционной работе. - Исходя из того, насколько нам удастся ее решить, будет понятно количество вакансий в составе для новичков. Мы полностью сохранили тренерский штаб и вратарскую линию, подписали новые контракты с рядом ключевых игроков, а также с ребятами, которые обеспечивают глубину состава. На данный момент мы ждем ответа от братьев Ушениных, ведем переговоры с братьями Зогорна и следим за тем, что происходит относительно Данила Файзуллина и Артура Гиздатуллина, которые до конца мая могут находиться в статусе ограниченно свободного агента.
По словам Вадима Покотило, на сезон «Амур» может заявить не больше 35 игроков, эта цифра включает и десять спортсменов для «Сокола». Сейчас контракты есть с 25 игроками, если переговоры с теми, кого назвал замдиректора, пройдут успешно, то их количество вырастет до 31 хоккеиста. Итого остаются четыре вакансии.
- Две из них мы хотели бы заполнить квалифицированными защитниками, - отметил Вадим Покотило. - Кроме того, в летний тренировочный лагерь мы планируем пригласить несколько хоккеистов на просмотр. Наша активность на трансферном рынке определяется количеством вакантных мест. При этом мы не сидим сложа руки и готовы к любому варианту развития событий.
НУЖНЫ ИГРОКИ, ЗНАКОМЫЕ С ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ СПЕЦИФИКОЙ
В целом руководство «Амура» прошедшим сезоном, несмотря на провал на финише, осталось довольно. Неудивительно - команда не очень удачно начала, но к финалу сумела собраться и показать, на что способна.
- У нас были достаточно серьезные неигровые проблемы, но несмотря на это парни до последнего тура боролись за попадание в плей-офф, показали характер, - делится наблюдениями Вадим Покотило. - Многие игроки провели свой лучший сезон: Женя Аликин, Павел Турбин, братья Ушенины, Михал Йордан, Кирилл Рассказов, Александр Горшков. У некоторых парней чемпионат получился не самым удачным с точки зрения личной статистики, но они впечатлили самоотдачей и работой на команду. Здесь, в первую очередь, отмечу Данила Файзуллина, Артема Железкова и Александра Кузнецова. При этом, очевидно, некоторые игроки не реализовали весь свой потенциал. Например, мы большего ждали от Никиты Язькова, так как знаем, что он умеет делать на площадке, и как он играл в том же «Ак Барсе». Никита сам все понимает и готов реабилитироваться в следующем сезоне. Мы уверены, что если он сыграет в свою силу, то принесет команде огромную пользу, поэтому и сделали ему квалификационное предложение. Похожая картина и с Максом Игнатовичем. Да, прошлый сезон он провел неровно. Но первые несколько матчей после перехода из «Нефтехимика» он был в полном порядке. Потом, как мы считаем, сказалась нехватка игровой практики в Нижнекамске, а к ней добавились последствия перелетов, с которыми Макс столкнулся впервые. Если он учтет все это при подготовке к новому сезону, то проведет его на высоком уровне. А по мастерству и особенно по характеру к нему вопросов нет. Понимаете, мы исходим из того, что при прочих равных отдавать приоритет нужно тем игрокам, которые уже знакомы с дальневосточной спецификой. Таким хоккеистам проще реализовать свой потенциал.
НОВИЧОК ПО ОБМЕНУ
Не так давно хоккейный мир взволновал обмен, когда из хабаровского клуба ушел очень перспективный нападающий Игорь Руденков, а на его место из питерского СКА должен прийти именитый форвард Сергей Плотников.
- Думаю, на данный момент этот обмен является самым ярким событием межсезонья в КХЛ, - подчеркнул Вадим Покотило. - В середине мая мы сохранили права на Игоря Руденкова, который имел статус ограниченно свободного агента и получил контрактное предложение от одного из клубов Восточной конференции. Параллельно Александр Могильный вел переговоры с питерским СКА о возможном обмене. Благодаря ему согласие было получено, и сделка состоялась. Безусловно, мы бы хотели оставить у себя Руденкова, который именно в Хабаровске дорос до игрока весьма приличного уровня. Но получить вместо него чемпиона мира, обладателя Кубка Гагарина, местного воспитанника и, что называется, системообразующего игрока с опытом игры в НХЛ - это наш общий большой успех. Думаю, хабаровские болельщики оценили этот обмен по достоинству. К тому же, эту сделку можно рассматривать и с точки зрения эффекта от введенного КХЛ «потолка зарплат». Началось перераспределение сильных хоккеистов по разным командам, это не может не радовать.
О ЧЕМ ГОВОРИТЬ, КОГДА НЕ О ЧЕМ ГОВОРИТЬ?
Одна из горячих тем в околохоккейном мире - зарплаты игроков. В различных изданиях уже обсудили и то, во сколько бюджету клуба обходится нападающий Станислав Кацуба, и то, сможет ли клуб «потянуть» Плотникова.
- Заметил, что в последнее время СМИ вообще уделяют большое внимание суммам контрактов игроков «Амура», - отметил заместитель спортивного директора ХК «Амур». - Жаль, что их информация чаще всего не соответствует действительности. Но мы с пониманием к этому относимся. Сейчас у спортивных журналистов не так много информационных поводов, поэтому иногда новости, видимо, приходится просто придумывать. Что же касается ситуации с Сергеем Плотниковым, то она складывается из многих факторов. Во-первых, важна позиция самого Сергея и его агента. Руководители клуба хорошо знакомы с игроком, при их непосредственном участии он начинал свой путь в большом хоккее, поэтому контакт между сторонами хороший, диалог идет. Во-вторых, нужно оценивать все опции, которые есть у сторон в данной ситуации. Безусловно, клуб очень заинтересован в том, чтобы его титулованный воспитанник в самом расцвете сил вывел команду на стартовый матч чемпионата. Думаю, и болельщики об этом мечтают. На данный момент мы можем констатировать, что Сергей Плотников является игроком «Амура».
Полное интервью можно прочитать на официальном сайте «Амура».
ИСТОЧНИК KP.RU
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