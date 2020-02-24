Три минуты не дотерпели: хабаровский «Амур» уступил «Нефтехимику» в решающем матче со счетом 2:3

Этот матч второй в домашней серии с «Нефтехимиком» и один из важнейших в сезоне для хабаровской и нижнекамской команд. Именно в нем решалось, какая из хоккейных дружин пройдет в плей-офф. Вчера «Амур» провел просто отвратительную игру со своим принципиальным соперникам, уступив на домашней площадке при полной арене своих поклонников со счетом 0:8.

ВРЕМЯ РЕШАЮЩЕЙ БИТВЫ

Сейчас настало время забыть о поражении и вновь продемонстрировать свой бойцовский характер, который в ходе сезона хабаровчанам не раз удавалось показывать соперникам гораздо более сильным и именитым, чем нижнекамцы. «Нефтехимик», хоть и вдохновленный предыдущим блицкригом в этой встрече, на легкую победу не рассчитывал и тоже готовился к борьбе.

С первых минут было видно, что команды к бою за попадание в восьмерку готовы – высокие скорости, множество бросков по воротам, в некоторые моменты гостей спасала только реакция их вратаря и какая-то невозможная удача. Ворота Александра Шарыченкова были как заколдованные, шайба кружилась вокруг волчком, но внутрь никак попасть не могла.

Зато на восьмой минуте она закатилась в ворота Евгения Аликина. Зак Митчелл вышел на «пятак» и уверенно реализовал момент. Надо было отыгрываться любой ценой, атака следовала за атакой, но все оставшиеся тринадцать минут первого периода и двадцать минут второго исправить положение не удавалось. «Волки», почувствовавшие вчера вкус крови, так легко добычу из пасти выпускать не собирались.

Переломить ситуацию «Амуру» удалось только на 48 минуте матча. У «Нефтехимика» последовала целая чреда удалений, их защита играла здорово - даже несмотря на численное большинство, «тиграм» никак не удавалось войти в зону и расставиться для атаки. Только на исходе игры в численном превосходстве Михал Йордан бросил по воротам и забил очень важный в этих двух встречах гол.

ТИГРЫ, ВПЕРЕД!

Арена скандировала: «Михал! Михал!» А у «Амура» открылось второе дыхание. Вторую шайбу в «заколдованные» ворота на 51 минуте буквально пропихнул Кирилл Рассказов. Хабаровчане за девять минут до конца фееричного противостояния выходят вперед и, казалось, заветный «плов» уже можно руками потрогать. Минуты на табло таяли, «волки» утроили нажим, но пока ничего сделать не могли. «Тиграм» оставалось продержаться всего три минуты, когда ошибка на вбрасывании позволила соперникам сравнять счет и вывести игру в овертайм.

Ничего не предвещало беды, нижнекамцы выигрывают вбрасывание и устремляются в атаку на ворота хабаровчан - и тут Томаш Зогорна, догоняя нападающего гостей, выпускает из рук клюшку, и она закатывается в ворота Евгения Аликина. Была ли это случайность или капитан «тигров» не совладал с нервами и таким образом хотел помешать броску соперника - непонятно. Однако арбитры посчитали это нарушением и на 61 минуте матча назначили буллит в ворота хозяев поля. Мэтт Уайт уверенно переиграл Евгения Аликина и перечеркнул все надежды «Амура» на победу.

БОРЬБА ХАРАКТЕРОВ

Тренер «Нефтехимика» назвал этот матч схваткой характеров и отметил, что «Амур» сегодня - это совершенно другая команда, нежели вчера. Также Вячеслав Буцаев подчеркнул, что сегодня обе команды заслуживали победы, но сильнее оказался все-таки «Нефтехимик».

- Конечно, есть расстройство, - отметил после матча Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур». – От победы нас отделяли три минуты, от борьбы за плей-офф. Терпения чуть-чуть не хватило у игроков. Конечно, есть опустошенность, но у нас послезавтра еще один матч, крайний матч, так что будем его выгрызать.

Победить, конечно, не удалось и такой, казалось бы, уже доступный плей-офф утек как песок сквозь пальцы, но сегодня «Амур» действительно показал очень хороший хоккей, борьбу на характере, через не могу, за что команде огромное спасибо. Также Александр Гулявцев поблагодарил болельщиков за поддержку, по его словам, именно благодаря им «Амуру» удалось собраться и показать сегодня достойную игру.

Уже 26 февраля «Амур» сыграет последний матч регулярного чемпионата с «Барысом» из Нур-Султана. Встреча состоится в «Платинум Арене» в 19 часов по местному времени.