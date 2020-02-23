Боль в чистом виде: хабаровский «Амур» «слил» домашний матч «Нефтехимику» с разгромным счетом 0:8

Этот матч в Хабаровске очень ждали. В кои-то веки «Амур» снова настолько близко подошел к «восьмерке», что уже практически одной ногой оказался в плей-офф. После возвращения хоккеистов в оранжевой форме на руках были готовы носить, в «Платинум Арене» аншлаг, в магазинах атрибутики раскупили все шарфы. Болельщики надеялись и верили в чудо и небезосновательно.

Боль в чистом виде: хабаровский «Амур» «слил» домашний матч «Нефтехимику» с разгромным счетом 0:8Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Несмотря на провальное начало сезона, команда выкарабкалась, показала характер и теперь только от нее зависело – выйдут «тигры» во второй круг чемпионата или испугаются, поджав хвост. Энтузиазма любителей канадского хоккея по-хабаровски не охладило даже поражение от одного из аутсайдеров чемпионата – рижского «Динамо». Его (поражение) списали на акклиматизацию после тяжелого выезда.

В сезоне остается три матча «регулярки», «Амур» на одно очко опережает «Нефтехимик» - своего прямого конкурента за место в восьмерке, и именно с командой из Нижнекамска он должен будет провести две ближайших игры. Именно в них выяснится - бойцы они или так, мимо проходили.

Боль в чистом виде: хабаровский «Амур» «слил» домашний матч «Нефтехимику» с разгромным счетом 0:8Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Честно сказать, писать про первый матч из сдвоенной серии не очень хочется. «Нефтехимик» несмотря на тяжелую игру с «Металлургом» и перелет из Магнитки сразу показал «тиграм», кто на площадке хозяин. Скорости у гостей были выше, передачи четче, создаваемые моменты они завершали бросками по воротам. То, что первая шайба влетела в ворота «Амура» только на восьмой минуте матча, заслуга одного Евгения Аликина – единственного, кого было по-человечески жалко в этом матче.

Каким бы высоким классом не обладал вратарь, при полном бездействии защитников на площадке даже он оказывается бессилен. «Амур» был вял, безынициативен и результат на табло вполне отражал реальное положение дел. Впрочем, до счета 0:3 болельщики еще надеялись на камбэк, даже когда «тройку» сменила «четверка» надежда еще была жива. Но пятый гол в ворота хабаровчан ее полностью уничтожил. Люди на трибунах свистели, требовали забить хотя бы один и не верили, что их команда настолько явно отказывается бороться за то, что она постоянно декларировала – выход в плей-офф.

Боль в чистом виде: хабаровский «Амур» «слил» домашний матч «Нефтехимику» с разгромным счетом 0:8Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Матч завершился с каким-то даже не хоккейным счетом 0:8. Жаль было тех, кто впервые пришел в «Платинум Арену» посмотреть на хорошую игру. Игры там сегодня не было, было избиение. На Александра Гулявцева страшно было смотреть, игроки шаг за шагом, минута за минутой разваливали все, что он пытался выстроить в этом сезоне. Финальная сирена прозвучала как избавление.

- Понимаете, бывают такие игры, когда не получается практически ничего, - отметил Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур». – Поверьте, настрой был запредельный начиная с раздевалки, но полностью сегодня отсутствовала атака и не нашлось лидеров в команде в атакующих действиях, в завершении, чтобы кто-то взял на себя игру в такой тяжелый момент. У меня за тренерскую карьеру в первый раз такое поражение, но хороший солдатский пинок мы сегодня получили. Так пропускать 0:8 дома при полных трибунах ни в какие рамки не входит. Я надеюсь, что мои слова сейчас в раздевалке до ребят дошли. У нас осталось два матча, и мы до сих пор в игре, в деле, в борьбе. Все решат эти два матча. Я думаю, ребята меня услышали, а они меня услышали, и мы еще повоюем.

Боль в чистом виде: хабаровский «Амур» «слил» домашний матч «Нефтехимику» с разгромным счетом 0:8Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Вообще наставник «Амура» далеко не Цицерон, но для того, чтобы «взбодрить» вялых «тигров», великим оратором быть и не надо. Хватит десятка слов из «великого и могучего». Надеемся, что нужные слова он нашел и завтра на льду своей домашней арены «Амур» даст настоящий бой варягам из Нижнекамска, такой, как он умеет – без жалости к себе и без пощады к противнику. Даже если он проиграет – ему простят, главное, чтобы бился до конца.

Голы: 0:1 – Хафизов (Шарифьянов, Бикмуллин, 7:37), 0:2 – Энлунд (Хайрулин, 23:19), 0:3 – Энлунд, 32:55, 0:4 – Энлунд (Шарипзянов, 34:34), 0:5 – Митчелл (Сергеев, 38:57), 0:6 – Шарипзянов, 51:00, 0:7 – Сергеев (Семёнов, Бикмуллин, 52:13), 0:8 – Шарипзянов, 52:25).

Статистика матча: Броски: 50-71; Броски в створ: 25-46; Вбрасывания: 28-33; Блокированные броски: 6-13; Силовые приемы: 31-25; Время в атаке: 07:48-11:10; Штраф: 8-4.