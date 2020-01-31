2020-01-31T16:40:03+03:00
Спорт

Невероятно, но факт: хабаровский «Амур» обыграл действующего чемпиона страны ЦСКА со счетом 4:3

Обладатели кубка Гагарина, лидеры чемпионата ничего не смогли сделать с «тиграми» из Хабаровска [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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Невероятно, но факт: хабаровский «Амур» обыграл действующего чемпиона страны ЦСКА со счетом 4:3Невероятно, но факт: хабаровский «Амур» обыграл действующего чемпиона страны ЦСКА со счетом 4:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"
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Хабаровский «Амур» послей целой чреды поражений (их было девять подряд) в предыдущих матчах с «Салаватом Юлаевым» прервал свою полосу невезения. «Тигры» сначала обыграли уфимцев в одном матче, а потом «дожали» по буллитам во втором. Кураж сохранился и в игре с безусловным лидером чемпионата, действующим чемпионом России и обладателем кубка ГагаринаЦСКА.

Первый мачт начался с давления армейцев и первой сенсации – счет в матче на 14 минуте открывает Гинек Зогорна. Две минуты спустя шайбу в ворота чемпиона забивает Михал Йордан. У армейцев сдают нервы и на льду завязывается драка. До конца периода чемпионы так и не смогли забросить Амуру ни одной шайбы.

Невероятно, но факт: хабаровский «Амур» обыграл действующего чемпиона страны ЦСКА со счетом 4:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Невероятно, но факт: хабаровский «Амур» обыграл действующего чемпиона страны ЦСКА со счетом 4:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Мы не забили вначале, там были пара моментов, возможно «подсели» в конце. Хабаровск здорово реализовал моменты свои. Но, впереди еще два периода надо продолжать работать, - комментирует провальный период Михаил Григоренко, нападающий ЦСКА.

Действительно впереди еще два по двадцать и против такой команды как ЦСКА - это катастрофически много. И тренеры, и хоккеисты, и болельщики понимают - теперь пойдет настоящая борьба, без дураков.

СОРОК МИНУТ АДА

Но уже через три минуты после начала второго периода уже Томаш Зогорна, отправляет шайбу поперек «пятака» и ее в свои ворота подправляет игрок Спортивного клуба армии – 3:0. Перед матчем главный тренер «Амура» давал своим игрокам четкую установку – провести игру без удалений. Иначе оказавшись в большинстве ЦСКА просто не оставит хабаровчанам шанса. Так и вышло. За задержку соперника клюшкой площадку покидает Денис Голубев.

Невероятно, но факт: хабаровский «Амур» обыграл действующего чемпиона страны ЦСКА со счетом 4:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Невероятно, но факт: хабаровский «Амур» обыграл действующего чемпиона страны ЦСКА со счетом 4:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"

ЦСКА устремляется в атаку и отыгрывает одну шайбу. Забивает Максим Шалунов. Однако через 4 минуты Александр Кузнецов восстанавливает преимущество «Амура», через минуту Антон Слепышев делает 4:2. Третий период «Амур» заканчивает ведя в счете. ЦСКА в недоумении.

- Нам надо заставить лидера больше играть без шайбы и больше бросать самим, - делится планами Максим Игнатович, защитник «Амура».

Впереди третий период, двадцать тяжелых минут, которые предстоит перетерпеть хабаровчанам если они хотят выиграть. На 53 минуте Евгений Аликин пропускает довольно простой гол – 4:3, всего одна шайба отделяет ЦСКА от ничьей, а играть еще семь с небольшим минут. Армейцы атакуют, «Амур» огрызается. Хабаровчане проявляют на льду чудеса героизма, бросаются под шайбу и даже контратакуют.

Невероятно, но факт: хабаровский «Амур» обыграл действующего чемпиона страны ЦСКА со счетом 4:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Невероятно, но факт: хабаровский «Амур» обыграл действующего чемпиона страны ЦСКА со счетом 4:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"

ХОТЕЛИ И ДОБИЛИСЬ

Полторы минуты до конца периода, ЦСКА берет тайм-аут и меняет вратаря на полевого игрока, им надо отыграться любой ценой. Не получается. У ворот «Амура» нешуточная борьба, он по-прежнему ведет в счете. Когда обстановка накалилась до предела свою минуту берет Александр Гулявцев. Играть остается всего 20 секунд, и в это время ЦСКА успевает провести несколько опасных атак на ворота «тигров», но все когда-нибудь заканчивается. Звучит финальная сирена и игроки «Амура» не верят сами себе – они обыграли чемпиона.

Невероятно, но факт: хабаровский «Амур» обыграл действующего чемпиона страны ЦСКА со счетом 4:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Невероятно, но факт: хабаровский «Амур» обыграл действующего чемпиона страны ЦСКА со счетом 4:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Хороший матч был, отдам должное своим ребятам они отработали сегодня. ЦСКА – это мощная команда даже ведя в счете 4:1 нельзя быть уверенным в победе, но мы в нее верили и добились ее, - скромно комментирует матч Александр Гулявцев, главный тренер команды «Амур» сотворившей сегодня сенсацию.

Следующую игру «Амур» проведет во Владивостоке хабаровчанам предстоит дерби с местным «Адмиралом».

Невероятно, но факт: хабаровский «Амур» обыграл действующего чемпиона страны ЦСКА со счетом 4:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Невероятно, но факт: хабаровский «Амур» обыграл действующего чемпиона страны ЦСКА со счетом 4:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Пресс-конференция после матча "Амур" - "ЦСКА".

ИСТОЧНИК KP.RU

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